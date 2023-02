Microsoft limitará las preguntas diarias en ChatGPT: 50 como máximo para no confundir a la IA

Parece que el próximo gran paso en materias de inteligencia artificial va a ser la integración de esta tecnología en los motores de búsqueda, Microsoft con Bing es el más adelantado, aunque Google le sigue de cerca con Bard. Y aunque pensemos que esto va muy avanzado todavía estamos en el principio, y por lo tanto todavía no es una técnica perfecta, es por ello que la compañía de Bill Gates ha decidido limitar las preguntas diarias a ChatGPT para no sobrecargarla y confundirla.

El revuelo por ChatGPT es lógico, es una de las primeras inteligencias artificiales (IA) que han estado abiertas y tan disponibles para el público general. Esto le ha permitido darse a conocer, y ha mostrado al mundo lo que es capaz de hacer esta tecnología, a pesar de que todavía se encuentra en su fase inicial.

La carrera, que por ahora está ganando Microsoft, de integrar la IA en los motores de búsqueda va a suponer un salto que es complicado de definir, ya que es algo que nunca antes hemos visto y tiene el potencial de convertirse en la solución de cualquier problema, cosa que internet ya hacía, pero con IA los resultados van a ser todavía mejores, más exactos y con información más precisa para lo que justo busca el usuario.

No obstante, cabe recordar que la IA es capaz de hacer esto porque va aprendiendo y asimilando información, y mientras que los probadores oficiales le han dado un 71 por ciento de comentarios positivos durante estas primeras semanas de ChatGPT en Bing, todavía le queda para ser perfecta.

Es por ello que Microsoft ha decidido limitar a 50 turnos de chat diarios y cinco turnos de chat por sesión a los usuarios que usen ChatGPT. Dicha decisión nace después de descubrir que durante un tiempo largo o con 15 preguntas o más, ChatGPT comienza a ofrecer respuestas imprecisas y deja de ser eficiente.

Un turno consiste en una pregunta del usuario y una respuesta de la IA, "Las sesiones de chat muy largas pueden confundir al modelo" explican en un comunicado, además que han comprobado que por lo general el usuario medio suele encontrar lo que buscaba en menos de cinco turnos y que tan solo alrededor del 1 por ciento de las conversaciones tienen más de 50 mensajes.

Al final de cada sesión de chat, es necesario borrar el contexto para que el modelo no se confunda. Solo hay que hacer clic en el icono de la escoba a la izquierda del cuadro de búsqueda para empezar de cero. Obviamente esto no será siempre así, y ha medida de que esta tecnología avance, la IA será capaz de ofrecer resultados exactos sin importar el número de preguntas que le has hecho.