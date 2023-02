Twitter Blue llega a España: esto es todo lo que ofrece la versión de pago diseñada por Musk

Ya es una realidad, los usuarios españoles de Twitter podrán contratar la renovada versión de pago de la plataforma llamada Twitter Blue, con la que podrán acceder a una serie de novedades y herramientas exclusivas.

Desde su llegada a Twitter, Elon Musk no ha parado de buscar formas de hacer la app rentable a la vez que dejan de depender tanto de los ingresos por publicidad. Para ello, el magnate llevó los infames despidos masivos por todo el mundo, pero también ha buscado otras fuentes como con la suscripción premium a la plataforma.

Esta renovada suscripción se anunció en noviembre del año pasado, pero no ha sido hasta ahora que la compañía la ha extendido por distintos países entre los que se encuentra España. Con esta suscripción, cualquier usuario que se decida a pagar recibirá automáticamente el tic azul del verificado, algo sin mucha utilidad pero que para las apariencias de Twitter queda muy bien.

Novedades en Twitter Blue

Aparte del verificado, al pasarte a la suscripción premium, los usuarios tendrán acceso a nuevas funciones que los usuarios de la versión gratis no tienen. Entre las más destacadas nos encontramos con la posibilidad de editar tuits hasta cinco veces en un plazo de 30 minutos, cargar vídeos más largos y de mayor calidad (1080p) o usar un NFT como tu imagen de perfil.

A su vez, los usuarios verificados tendrán prioridad e incluso tendrán un apartado de notificaciones verificadas en las que solo aparecerán publicaciones de usuarios de Twitter Blue, según la compañía esta superioridad ayudará a combatir las cuentas fake y las suplantaciones de identidad.

Por último, los usuarios Blue estarán expuestos a menos anuncios, en concreto un 50% menos, y tal y como anunció recientemente Musk, si eres usuario Blue y uno de tus tuits se vuelve viral y comienza a tener publicidad en sus respuestas serás elegible a cobrar parte de los ingresos por publicidad.

Starting today, Twitter will share ad revenue with creators for ads that appear in their reply threads — Elon Musk (@elonmusk) February 3, 2023

Como ya adelantamos hace unos meses, dependiendo desde donde te conectes, esta suscripción varía de precio, para aquellos usuarios que la contraten para conectarse desde la web el plan mensual cuesta 8 euros al mes o 7 euros al mes si contratas el anual. En el caso de que te conectes desde un dispositivo iOS el precio es el mismo que desde la web, pero si eres usuarios de Android, tendrás que pagar una suscripción de 11 euros al mes.