El gran lío con el verificado de Twitter: suplantan a Nintendo, Trump e incluso a Jesucristo

Todo el mundo sabía que la llegada de Elon Musk a Twitter iba a cambiar Twitter, pero lo que nadie se esperaba es que, en menos de dos semanas, el multimillonario iba a cambiar tantas cosas dentro de la app. Pero lo peor es que no lo está haciendo a mejor, sino que los bots y spam que quería eliminar han surgido todavía más fuerte por su nueva política con el verificado y su forma de obtenerlo.

A los pocos días de que se oficializara la adquisición de Musk, el mismo anunció que iba a actualizar el sistema de verificado en la plataforma. Su nueva y controvertida fórmula para ello era que cualquier persona podía tener su cuenta verificada si pagaba los 8 dólares que costaba Twitter Blue, la versión premium de la app.

Esto generó muchísimas quejas, ya que por un lado hacía de pago una herramienta que hasta ahora era gratuita, a la vez que iba a causar un caos para distinguir entre las cuentas oficiales de personajes públicos y las cuentas de personas que se hacen pasar por ellos. Paradójicamente, la suplantación de identidad era algo que preocupaba seriamente a Musk, por lo que sorprendió mucho esta decisión, y ahora tener el verificado significa haber pagado cuando antes era que la compañía había comprobado que el dueño de la cuenta era realmente quien decía.

Si has utilizado alguna vez Twitter sabrás que es un lugar muy irónico, por ello nada más oficializarse el nuevo sistema de verificado, la plataforma se ha llenado de impostores que supuestamente eran cuentas reales (o eso parecían gracias el tic azul) y han creado mucha confusión entre los usuarios.

Can't imagine why all the advertisers are pulling out of Twitter lmao pic.twitter.com/pg55WXkxhS — Jason Schreier (@jasonschreier) November 9, 2022

Uno de los más destacados ha sido la cuenta que se ha hecho pasar por Nintendo EEUU, quien ha publicado una foto de Super Mario (su personaje más famoso) haciendo un gesto obsceno. Otra víctima de esta suplantación ha sido el jugador de la NBA Lebron James, debido a que una cuenta con su nombre y el verificado ha publicado que quería ser traspasado a otro equipo recibiendo miles de RTs y creando una enorme confusión.

A su vez hemos visto otra cuenta que decía ser Donald Trump (que había sido vetado de la plataforma) y también hemos visto una cuenta verificada que pertenecía al propio Jesucristo, o por lo menos eso es lo que indicaba Twitter.

A las horas, el equipo de Twitter consiguió tumbar la mayoría de estos perfiles, pero el daño ya estaba hecho y las redes habían hecho eco de lo ocurrido. Musk ha dicho que están trabajando para que esto no vuelva a ocurrir, y de hecho crearon dos tipos de verificados, sin embargo, esta idea tan solo duró un par de horas hasta que fue eliminada definitivamente.