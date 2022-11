Apple refuerza las herraientas para proteger a los usuarios menores

Apple ha anunciado nuevas mejoras para proteger a los usuarios menores de sus dispositivos, con un sistema que avisa a los niños cuando reciben o envían fotos que contienen desnudos. Estas funciones no están activadas por defecto, salvo si los padres o tutores optan por habilitarlo en el plan de 'Compartir Familia'.

En el supuesto de que se distribuya una imagen de contenido sensible, las advertencias se activarán en las cuentas de los menores al tiempo que la foto aparece difuminada, junto con recursos útiles en el caso de que el menor no quiera ver esa imagen sensible.

A modo de ejemplo, el software de Apple ofrecerá la posibilidad a los menores de enviar un mensaje a alguien de confianza para solicitar ayuda. Además, existen protecciones similares si un niño intenta enviar fotos que contengan desnudos. Apple señala que nunca tiene acceso a los mensajes, ni tampoco envía notificaciones a los padres ni a ninguna otra persona.

La aplicación de mensajes de Apple se limita a analizar las imágenes adjuntas y, por sistemas automatizados, detecta si una foto contiene desnudos, manteniendo el cifrado de extremo a extremo de los mensajes. Esta función se incluye en iOS 15.2, iPad OS 15.2 y macOS 12.1. Apple también ha extendido esta protección en Siri, Spotlight y Safari Search, de forma que los usuarios pueden preguntar al asistente de voz cómo pueden denunciar la explotación infantil y presentar una denuncia.

Por su parte, la Fundación ANAR, de ayuda a menores, ha mostrado su apoyo a esta nueva función de Apple ya que "proporciona recursos a las familias que se enfrentan a situaciones difíciles en el entorno digital, y proporciona herramientas a los niños para que tomen decisiones más seguras".