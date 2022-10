La compra de Twitter por parte de Musk ya es oficial: comienza el juego de tronos

Hoy, 28 de octubre de 2022, era la fecha límite para que el magnate Elon Musk llevará a cabo la adquisición de la red social Twitter. Ya hemos podido ver las primeras imágenes de él en las oficinas centrales de Twitter y su presencia no ha pasado desapercibida, ya que el CEO, CFO y otros altos cargos ya han sido despedidos.

"El pájaro ya está libre" ha tuiteado esta mañana Musk haciendo referencia al logo de la compañía. Desde el primer momento el multimillonario ha insistido en que quería devolver la libertad de expresión a la plataforma. Han sido varios meses, que más que negociaciones han parecido capítulos de una serie de culebrones, donde el último ha sido el más calmado de todos.

the bird is freed — Elon Musk (@elonmusk) October 28, 2022

Y es que después de todas las diferencias entre los accionistas de Twitter y el propio Musk, que todo (salvo la relación con los trabajadores) en estas últimas semanas parece haber ido sobre ruedas. Y es que salvo las filtraciones sobre las supuestas declaraciones de Musk de que iba a despedir al 75% de la plantilla actual, lo demás ha sido relativamente sencillo.

Fue ayer, cuando Musk entró por primera vez en las oficinas centrales de la compañía, lo hizo con un lavabo entre sus manos, haciendo un juego de palabras y chiste de un humor que le caracteriza. Fue la primera toma de contacto con los que van a ser sus nuevos trabajadores, aunque también fue la última para otros, en concreto con los altos cargos de la compañía.

Entering Twitter HQ – let that sink in! pic.twitter.com/D68z4K2wq7 — Elon Musk (@elonmusk) October 26, 2022

Esto era algo que se veía venir, ya que Musk había sido bastante claro con que quería cambiar cómo funcionaba la plataforma y para ello tenía que hacerlo acabando con las personas que mandaban. Por ello, casi a la vez que el magnate entraba por la puerta, el CEO Parag Agrawall, el CFO Ned Segal y la directora de política legal Vijaya Gadde fueron escoltados hacia la salida, pero no con las manos vacías ya que cada uno ha recibido finiquitos que todos superan los 10 millones de dólares.

Por el momento, la junta directiva de la compañía se encuentra en un momento de incertidumbre, y tendremos que esperar a ver quiénes comienzan a cubrir estas sillas de poder de la compañía. A su vez, Musk se ha querido dirigir a los anunciantes de la compañía (otro de los aspectos señalados por él) y lo ha hecho nuevamente a través de su propia cuenta de Twitter.

"Quiero crear una plaza digital donde los ciudadanos puedan debatir de manera sana, sin violencia, sus diferentes puntos de vista." "No lo hice por hacer más dinero, sino para ayudar a la humanidad, a quienes quiero tanto." "Twitter no será un lugar donde se pueda decir TODO lo que se piensa, siempre habrá de estar acotado por las leyes terrestres." son algunas de las frases más destacadas del comunicado.

Dear Twitter Advertisers pic.twitter.com/GMwHmInPAS — Elon Musk (@elonmusk) October 27, 2022

Además de ello, en el texto Musk habla sobre que quiere hacer Twitter un lugar donde tú pones tus preferencias (en referencia al contenido que recibes en la plataforma) al igual que lo haces para ver series o videojuegos que tienen diferentes rangos de edad. Sea como sea, la compra parece estar ya finalizada y el tono de Musk parece haberse relajado.

Comienza una nueva era en Twitter y en el mundo de las redes sociales.