Europa se impone: Apple confirma a regañadientes que los iPhone llevarán cargador USB-C

Hace tan solo unas semanas, la Unión Europea (UE) anunció que se había aprobado la legislación para que cualquier smartphone, ordenador o cualquier otro dispositivo electrónico tuviera que usar el cargador USB-C para poder venderse en el territorio. En ese momento todas las miradas se pusieron en Apple, quién hasta ahora había sido la compañía más rebelde en este aspecto con su tradicional cargador Lightning en los iPhone.

Apple es uno de los líderes del mercado en lo que se refiere a tecnología y específicamente en telefonía. Para ello sus productos destacan y se diferencian del resto en muchos aspectos, y uno de estos aspectos es el del puerto de carga. Desde sus inicios, los iPhone han utilizado un cargador diferente al resto de smartphones (el cargador Lightning), sin embargo, este modelo tiene los días contados.

Esta noticia no es una gran sorpresa, ya que, con la aprobación de esta nueva ley por parte de la UE, no le quedaban muchas opciones a la compañía. No obstante, hasta el momento nadie dentro de Apple se había pronunciado sobre esta resolución hasta que Greg Joswiak, vicepresidente de Marketing de Apple, ha confirmado este cambio durante un evento tecnológico organizado por The Wall Street Journal.

Al ser preguntado directamente por si Apple iba a cumplir con lo estipulado por la nueva normativa de la UE, Joswiak contestó "Los europeos son los que están dictaminando los tiempos para los consumidores europeos" dejando caer que la compañía no tiene otra opción.

Sin embargo, se negó a contestar si los iPhone vendidos fuera de Europa también incluirían el cargador tipo-C, por lo que tendremos que esperar a ver qué ocurre, aunque sería poco rentable para la compañía tener que diseñar distintos iPhones para cada país en el que vende.

Eso sí, el alto cargo de Apple dejó ver que la compañía está molesta con la decisión y que no comparte las ideas que han llevado a la UE a impulsar esta nueva ley. Cabe recordar que esta normativa está todavía en proceso de aprobación y no será hasta otoño de 2024 que será obligatorio que todos los iPhone incorporen el USB-C.

Esta medida se ha implementado porque ayudará enormemente al ahorro de los consumidores, a la vez que es muy beneficiosa para el medioambiente. Aunque puede ser que Apple tenga un as en la manga para no cumplir exactamente con lo que les impone la UE, y es la idea de un iPhone que solamente permita la carga inalámbrica. Pero esto sería más adelante y lo más probable es que en dos años puedas cargar el iPhone con el mismo cargador que un Android.