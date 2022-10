Esta es la nueva función en la que está trabajando Twitter para darte más control

Twitter es una de las plataformas más grandes del mundo, esta app se ha convertido en la cuna de la opinión pública (nada pasa desapercibido y todo se comenta) pero para estar a la altura necesita ofrecer las mejores funciones y herramientas posibles para sus usuarios, por eso cada día se descubren nuevas funcionalidades en las que está trabajando la compañía.

A pesar del constante ruido que rodea a la situación con la compra de la plataforma por parte de Elon Musk, la compañía tiene que seguir a lo suyo mientras las altas esferas se ponen de acuerdo, y por eso los desarrolladores de Twitter siguen probando nuevas herramientas para incluirlas en la versión final de la app.

En el caso de hoy se trata de un descubrimiento de la filtradora y analista Jane Manchun Wong, conocida por detectar nuevas herramientas que las principales redes sociales prueban en sus versiones betas.

Este descubrimiento consiste en la creación de un nuevo apartado en lo que se refiere a las menciones. En concreto, Twitter está trabajando para ofrecer al usuario más control sobre su perfil, ya que con esta herramienta podrá controlar quién le puede mencionar.

Twitter is working on letting you control who can mention you on Twitter pic.twitter.com/UemMCGcy70 — Jane Manchun Wong (@wongmjane) October 13, 2022

Hasta ahora, lo único que podías configurar era sí recibías menciones de cualquier usuario o de nadie. Pero ahora, según señala Wong, Twitter te va a dejar personalizar tus preferencias mucho más. En primer lugar, podrás dejar que cualquier usuario te mencione, con excepción a aquellas cuentas y perfiles que hayas bloqueado.

Luego, tienes la opción de que todo el mundo te pueda mencionar (incluso las cuentas bloqueadas) y por último nos encontramos con la tercera opción, que dice que solo las personas que tú sigues pueden mencionarte.

Aunque no sabemos la razón oficial por lo que Twitter ha considerado útil esta función, podemos imaginar que es para evitar el abuso online, algo muy típico de esta plataforma, ya que hay muchos usuarios que se ven con la potestad de decir lo que quieran y esto muchas veces ha tenido consecuencias muy negativas en otras personas.

Por eso parece que es una manera de añadir un escudo de protección contra los "haters", eso sí, al tratarse de algo visto en la versión beta todavía no sabemos si Twitter seguirá hacia delante con esta herramienta o se quedará en el camino como tantas otras.