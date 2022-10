El día después: cómo se sienten los empleados de Twitter ante la compra de Musk

Y finalmente ocurrió, antes de lo que todo el mundo esperaba, ya que el juicio para ver quién estaba en lo cierto entre Twitter y Elon Musk se había establecido para el 17 de octubre, sin embargo, ayer se anunció que finalmente el dueño de Tesla seguirá hacia adelante con la compra tal y como se había acordado hace unos meses.

Y es que desde que este culebrón se inició a finales de abril de este año, todos los usuarios de la plataforma han estado en vilo ante los constantes cambios de opinión que se han producido sobre la adquisición de Twitter.

Pero claro, a los usuarios que Musk compre Twitter nos puede afectar de alguna manera, no obstante, los verdaderos afectados de este cambio son los propios empleados de la compañía, que llevan sufriendo constantes cambios e incertidumbre en estos últimos 6 meses.

A las pocas semanas de que se anunciara el principio de acuerdo entre Twitter y Musk, la compañía ya estaba preocupada por el posible éxodo masivo de sus empleados. Cuando Parag Agrawal, actual CEO de Twitter, se reunió con los trabajadores, estos mostraron su enfado y dudas sobre cómo sería el futuro bajo el mandato de magnate.

En su momento, el propietario se limitó a responder "Este es un país libre" y "Cualquiera que no se sienta cómodo, podrá tomar la decisión de irse a otro sitio". Como es lógico esto no sentó nada bien a los que pronto serán sus trabajadores, y ahora que la compra va a ser una realidad, las dudas sobre su nuevo jefe están generando debates internos.

Más de 700 empleados han abandonado la empresa en este último año

Como explican desde The Verge, la noticia no ha pasado desapercibida dentro de Twitter, donde los trabajadores han utilizado sus apps internas como Slack para expresar sus sentimientos. "No entiendo por qué Elon necesitaría proponer el acuerdo de nuevo", escribieron. "El original sigue en pie. Escribe el cheque y ya está".

Como vemos, la gente está cansada de tanto juego y quiere que, si va a ocurrir, que ocurra ya. A su vez, hay otros que temen por el modelo de trabajo de Musk y se muestran nostálgicos con lo que tenían y apenados por los posibles cambios que van a sufrir en su trabajo.

Al igual que hay otros que directamente temen por su puesto de trabajo, e irónicamente felicitan a Agrawal por su gran estrategia con todo esto, ya que el actual CEO tiene una cláusula de despido de 42 millones de dólares, por lo que se podría decir que es casi una bendición si Musk quisiera prescindir de sus servicios.