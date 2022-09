Tesla vuelve a subir el precio de sus Superchargers, pero esta vez ha informado a los clientes

Una de las grandes pegas hacia los coches eléctricos es el tiempo que requieren de carga para poder hacer un viaje, no obstante, con todos los avances tecnológicos que existen esto apenas supone un problema, o al menos para los Tesla, gracias a sus Supercargadores.

Pero esta semana los clientes de la compañía propiedad de Elon Musk han recibido una noticia que a nadie les gusta escuchar, los precios de recarga de los Superchargers de Tesla van a subir.

Estas estaciones denominadas como supercargadores destacan por su potencia y rapidez en la carga, y es que, según la propia compañía el Tesla Model 3 puede alcanzar hasta los 275 km de autonomía en tan solo 15 minutos.

Estos puntos de carga suponen un gran aliciente para cualquiera que esté pensando en comprarse un Tesla, ya que con media hora de carga puedes viajar a casi cualquier lugar de España.

Actualmente en nuestro país, hay un total de 13 estaciones por todo el territorio con aproximadamente un total de 120 de estos supercargadores V3 de 250 kW.

¿Cuánto cuesta recargar en un Supercharger?

Antes de nada, es importante destacar que los precios de recarga en estos puntos no son fijos, y dependerá de las tarifas que imponga cada una de las estaciones Superchargers. Esto lo podrás ver en la pantalla de tu Tesla cuando busques la más cercana a ti.

Hasta ahora, el precio de recarga en España estaba en 0,44 euros por kW, lo que en unas condiciones normales suponía 8 euros cada 100 km. Pero como reportó este usuario en Twitter, debido (de nuevo) al incremento en el precio de la energía, Tesla está ajustando el precio de Supercarga en Europa.

Suben el precio de la recarga en Superchargers nuevamente. Al menos en esta ocasión desde Tesla han realizado una notificación oficial pic.twitter.com/4MhsfKSqnm — Manuel Martos (@mmrdeveloper) September 19, 2022

Como ya hemos dicho antes, los precios no son fijos, pero varios usuarios están diciendo que la subida es de alrededor de 10 céntimos más por kW. La subida es algo que no le gusta a nadie, pero por lo menos esta vez la compañía ha informado de manera oficial de la subida, ya que, en ocasiones anteriores (en estos últimos 12 meses han subido los precios tres veces) no lo habían hecho.