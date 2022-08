Cómo activar los avisos de límite de velocidad en Google Maps

A pesar de que nació con intención de ser un mapa, la app de Google Maps va mucho más allá, ya que no solo muestra la ruta para ir de un lado a otro, sino que ofrece todo tipo de información relevante del trayecto hasta que llegas a tu destino. Desde la ruta más rápida, las gasolineras, tiendas, puntos de interés hasta esta última que te vamos a contar hoy, el límite de velocidad por cada carretera que vayas.

Existen muchas y diferentes opciones que Google integró en la app de su mapa interactivo, cada una ofrece y pone una solución a diferentes problemas a los que te puedes enfrentar mientras te trasladas de un lugar a otro.

Una de ellas que parece no ser tan esencial como otras, pero sin duda es de gran utilidad, sobre todo para evitar ser multado por exceso de velocidad mientras que conduces por vías o carreteras que no conoces. Es cierto que, por ley, todas las carreteras tienen que estar señalizadas con sus límites de velocidad, sin embargo, puede ocurrir cualquier cosa que haga que no la veamos, y el despiste nos puede salir caro.

Fue en 2019, cuando Google introdujo la función de avisos de límite de velocidad en ciertas regiones de EEUU, Europa, Sudamérica y Asia, aunque eso no quita que no esté disponible en algunos países. La herramienta te muestra tanto la velocidad a la que vas como la velocidad límite de la vía por la que conduces.

Cómo se activa esta función

1. Lo primero será abrir la aplicación de Maps y pinchar el icono de perfil que hay en la parte superior derecha de tu pantalla.

2. Pulsa en Ajustes y busca la opción de Ajustes de Navegación.

3. Baja hasta encontrar Opciones de conducción y activa la de Límites de velocidad, si quieres ver la velocidad a la que vas, activa también la opción de velocímetro.

Esta herramienta aparecerá en la esquina inferior izquierda del mapa, justo encima de las indicaciones que marcan el tiempo que queda de trayecto y los kilómetros. A su vez Google notificará al usuario de que está yendo más rápido de lo permitido, sin embargo, la propia compañía advierte que no es recomendable seguir a pie de la línea lo que te marca la app, ya que no es exacta del todo, por lo que no dejes de mirar el velocímetro de tu coche ni las señales de la carretera, aunque actives esta función.