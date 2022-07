Estos son los drones de la DGT y las multas que te pueden poner

Desde hace ya unos años, la Dirección General de Tráfico (DGT) cuenta con un equipo de drones, actualmente disponen de 39 dispositivos, para realizar labores de vigilancia para que se cumpla con la normativa de la carretera, hoy te contamos cómo son estos vehículos aéreos no tripulados y por qué motivos te pueden multar.

La facilidad, velocidad y efectividad de estos aparatos los ha convertido en una herramienta útil para múltiples sectores, entre ellos los de vigilancia. En primer lugar, porque van por el aire, lo que les permite tener un campo de visión mucho mayor al de una persona, pero es que además su capacidad de hacer fotografías ha resultado ser más que beneficiosa para tener pruebas físicas de la infracción.

Fue en mayo de 2018, cuando la DGT comenzó a utilizar de prueba drones para la vigilancia, y un año después empezaron a usarse de manera oficial para detectar infracciones en la carretera. Actualmente hay un total de 39 drones, de los cuales 20 unidades son del Thyra V109, que tienen una autonomía de 40 minutos, un rango de 10 km y destacan por su zoom óptico x40.

También tienen 8 unidades del dron Thyra V105, que tienen una autonomía de 20 minutos y un rango de 3km, pero estos modelos no tienen zoom. A su vez, disponen 8 unidaes del Phantom4 que básicamente tiene las mismas especificaciones que el que acabamos de comentar y para acabar la DGT cuenta con 3 unidades del modelo M200 de DJI que vuela durante 40 minutos, tiene un rango de 7 km y un zoom óptico de x30.

Todos ellos funcionan a una altura de 120 metros y tienen una velocidad máxima de 80 km/h, a pesar de que su rango es mayor, por el momento solo se mantienen dentro del rango de visión de quien pilota (unos 2 o 3 km).

¿Qué multas me pueden poner?

El fin de los drones de la DGT es el de vigilar y detectar infracciones, sin embargo, no tienen estos equipos no cubren todas las infracciones. Estos vehículos no tripulados tienen la función de detectar cuando los conductores están conduciendo con el móvil, tiran una colilla, no llevan el cinturón de seguridad puesto o cualquier otra conducta prohibida.

No obstante, estos drones no te pueden multar por el exceso de velocidad debido a que no tienen cinemómetro, el dispositivo que mide en tiempo real la velocidad de un automóvil. Los únicos dispositivos que te pueden multar por eso, son los radares, tanto móviles como fijos, y el helicóptero Pegasus.

Las bases donde se encuentran estos drones están distribuidas por toda España, siendo Madrid la comunidad con más, mientras que Cataluña y País Vasco tienen las suyas propias debido a que las competencias fueron transferidas.