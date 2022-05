DeuSens crea Alter Heaven en joint venture con Playoffnations para crecer en el metaverso

Eva Sereno Zaragoza

La empresa zaragozana constituye esta sociedad al 50% para ofrecer servicios y acometer proyectos relacionados con el metaverso, segmento en el que está experimentando un aumento de la demanda de alrededor del 80%.

El objetivo con Alter Heaven es "acometer proyectos integrales llaves en mano y desde la consultoría inicial porque las marcas y las empresas tienen desconocimiento sobre el metaverso", afirma Álvaro Antoñanzas, cofundador de DeuSens, a elEconomista

El sistema de trabajo permitirá que las empresas y marcas puedan conocer también cómo pueden estar en el metaverso de la manera más beneficiosa para su actividad para, a partir de ahí, "realizar el desarrollo, la campaña, trabajar con influencers...".

De este modo, se acompañará a las marcas durante todo el camino en el metaverso, incluyendo la creación de contenidos hasta su viralización con el uso de medios no convencionales. "Es un servicio integral con una sola compañía" en la que ambas empresas aportan su know how y experiencia y sus equipos formados por alrededor de 12 y 15 profesionales, respectivamente.

DeuSens y Playoffnations (procede del sector de gaming, aunque se ha abierto a otras áreas como los esports, espacios interactivos e influencer marketing), se conocieron a través del programa Lanzadera de Juan Roig. Su colaboración comenzó hace un año aproximadamente, aunque ha sido hace unos meses cuando se creó oficialmente la joint-venture. "De momento, tenemos bastantes proyectos activos para marcas de diferentes sectores". Son proyectos B2C para que las acciones lleguen al consumidor final.

La mayor demanda de proyectos relacionados con el metaverso ha llevado a DeuSens a constituir esta nueva sociedad. La empresa zaragozana ha experimentado un importante crecimiento en el primer trimestre del año con un incremento del 35% en facturación.

Este aumento "se debe fundamentalmente a parte de nuestro negocio habitual -centrado en la tecnología y la hiperexperiencia-, y a la irrupción del metaverso. Tenemos un aumento importante en la petición de proyectos que, además, son más ambiciosos. Muchas compañías quieren saber cómo pueden estar en el metaverso. Hay un interés muy grande en todo lo que es interactivo para venta, comunicación o gestión interna", entre otras muchas posibilidades, añade Álvaro Antoñanzas.

El creciente interés por el metaverso por parte de empresas, entidades e instituciones ha llevado a que DeuSens haya registrado un aumento de petición de información y proyectos de entre 75% y el 80% dentro de este año en el que está ultimando diferentes propuestas para grandes marcas y empresas de sectores como el farmacéutico o alimentación. "Las herramientas interactivas les da un camino nuevo y más potente que lo que están haciendo", aunque luego algunas de las propuestas terminan con del desarrollo y aplicación de otras tecnologías.

DeuSens continúa también con su línea de negocio tradicional, basada en crear hiperexperiencias con las que se revoluciona el customer experience que ofrecen las compañías. "Son soluciones a medida de las empresas". La compañía sigue avanzando en tecnología inmersiva y aplicada con proyectos en cada vez más sectores como el del patrimonio en el que está trabajando en iniciativas en este campo con el Grupo Integra.