El responsable de vender WhatsApp a Facebook se arrepiente: "Es un monstruo de Frankenstein"

Neeraj Arora, que fuera jefe de negocios de WhatsApp cuando aún era una compañía independiente, ha usado Twitter para atacar a Facebook, infiriendo que el gigante de Internet les engañó.

La app de mensajería más popular en España, WhatsApp, llegó a donde está gracias a que se presentó como una alternativa a los SMS; en vez de pagar por cada mensaje, nos permitía usar una conexión a Internet para enviarlos sin límite. Es por eso por lo que las cuentas de WhatsApp siempre han estado asociadas a un número de teléfono, y no a un correo electrónico como es habitual.

Este planteamiento, y especialmente el crecimiento del servicio, fueron muy atractivos para Mark Zuckerberg y Facebook, que apenas 3 años después del lanzamiento de WhatsApp ya contactaron para comprar el servicio. Pero no fue hasta principios de 2014 que las negociaciones aceleraron.

Neeraj Arora era el CBO (Chief Business Officer, jefe de negocios) de WhatsApp por aquel entonces, y por lo tanto, uno de los máximos responsables de valorar la oferta. Según ha explicado Arora en un hilo de Twitter que se ha vuelto viral, la oferta planteada por Facebook era más de "colaboración" que una compra directa.

In 2014, I was the Chief Business Officer of WhatsApp.



And I helped negotiate the $22 billion sale to Facebook.



Today, I regret it.



Here's where things went wrong: