Twitter anuncia el botón de editar, el infierno se congela

Twitter ha confirmado que su nueva funcionalidad no es una broma: realmente implementará el botón de editar que los usuarios llevan años pidiendo, aunque aún quedan muchas dudas por aclarar.

El botón de editar se ha convertido en un 'meme' dentro de la comunidad de Twitter, y la mayoría de la gente ya había perdido la esperanza; especialmente cuando la compañía empezó a bromear sobre su inclusión. El pasado 1 de abril, April Fool's Day (como el día de los inocentes en EEUU y otros países), la cuenta oficial de Twitter anunció que estaba trabajando en un botón de editar, y por supuesto, nadie se lo creyó.

Pero ahora, la compañía ha confirmado que eso no era una broma, y que realmente está desarrollando un botón de editar en Twitter que nos permitirá cambiar el contenido de los tuits después de publicarlos. La cantidad de detalles es muy escasa, pero todo indica que no será tan simple como suena, y que habrá ciertas consideraciones.

Por el momento, la función se probará dentro de Twitter Blue, el servicio de pago de Twitter que sólo está disponible para algunos usuarios (por ahora, no en España), y el objetivo es aprender "qué es lo que funciona, qué es lo que no funciona, y qué es posible". Eso indica que Twitter no nos permitirá simplemente cambiar el texto que hemos publicado sin ningún tipo de restricción, ya que eso abriría la puerta a más abusos.

Por ejemplo, uno de los argumentos más usados contra el botón de editar es que permitiría cambiar mensajes que han recibido muchos retuits y 'Me gusta' para que muestren noticias falsas o publicidad. Es muy probable que el botón de editar tenga alguna limitación de tiempo o de cantidad de caracteres que podamos cambiar.

El anuncio llega justo después de que el nuevo mayor accionista de Twitter, Elon Musk, haya organizado una encuesta en la que preguntaba a los usuarios si querían un botón de editar. Sin embargo, la compañía parece implicar que todo se trata de una enorme casualidad, ya que afirma que la idea del botón de editar no "viene de una encuesta". No está claro hasta qué punto Musk ya está influenciando en Twitter, menos de un día después de ser aceptado dentro de la junta directiva de la compañía, pero la coincidencia es llamativa.

Por el momento, no hay fecha de lanzamiento ni planes concretos para el botón de editar de Twitter, y tendremos que esperar "meses" hasta que se implemente de manera definitiva.