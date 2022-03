Google vuelve a las presentaciones con público para el nuevo Google I/O 2022

El Google I/O, el mayor evento del año del gigante tecnológico, se celebrará el 11 y el 12 de mayo, y por primera vez desde el inicio de la pandemia tendrá público presencial.

De esta forma, Google será una de las primeras tecnológicas en recuperar la audiencia en sus eventos, que tradicionalmente ha reaccionado a los diferentes anuncios realizados. Sin embargo, Google ha decidido no abrir completamente las puertas, y aunque habrá gente durante la presentación, los asientos disponibles estarán muy limitados.

De hecho, el evento presencial no estará abierto para todo el mundo, y sólo podrán entrar empleados de Google y de algunos socios de la compañía; por lo tanto, no habrá presencia de prensa ni aficionados como otros años. Eso supone que el Anfiteatro Shoreline, que volverá a alojar el evento de Google, estará algo vacío, pero al menos de esta manera Google pretende volver a la "normalidad".

Sin embargo, para la inmensa mayoría de la audiencia el Google I/O seguirá siendo un evento virtual. Google lo retransmitirá de manera abierta para todo el mundo, y ofrecerá todas las presentaciones y mesas redondas sobre las novedades presentadas. De hecho, el evento se ha acortado a dos días para reflejar que la mayoría de la gente seguirá obteniendo la información de manera online cuando pueda.

El Google I/O tradicionalmente es el evento más importante para Google. Es donde se presentarán las novedades de software y hardware para el resto del año, y por lo tanto, se esperan grandes anuncios para Android, la plataforma Google Home y los dispositivos Pixel.

We'll be back live from Shoreline Amphitheatre for this year's #GoogleIO! Join us online May 11-12 https://t.co/KgNKbaLeym pic.twitter.com/NUodJb7UCi