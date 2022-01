Fortnite vuelve al iPhone usando un 'truco' para saltarse las normas de Apple

Fortnite estará disponible a través del servicio GeForce Now, accesible directamente a través del navegador Safari del smartphone, un año y medio después de ser expulsado de la App Store.

Fue una de las grandes polémicas de los últimos años. Epic Games lanzó una actualización para su juego más popular para iOS y Android, que añadía la posibilidad de realizar micropagos directamente a través de su plataforma, en vez de tener que usar las de Apple y Google. Como resultado, Fortnite fue expulsado de la App Store y de la Play Store, y Epic Games perdió sus derechos como desarrollador en esas plataformas.

La 'telenovela' no ha terminado, incluso después de que un juez obligase a Apple a implementar otros métodos de pago en la App Store; no sólo la compañía de Tim Cook ha recurrido la decisión, sino que ha bloqueado a Fortnite y no hay visos de que vuelva a estar disponible en la App Store.

Eso no significa que no vayamos a poder jugar a Fortnite en el iPhone nunca más. Epic Games y Nvidia han anunciado una colaboración, por la que una versión especial para móviles de Fortnite estará disponible en GeForce Now, el servicio de suscripción que permite disfrutar de nuestros juegos en todos nuestros dispositivos.

En vez de ejecutar el juego directamente en el móvil, GeForce Now usa una nube de servidores con tarjetas gráficas de Nvidia, que son los que realmente hacen el 'trabajo duro', y envían al móvil el vídeo del juego; eso permite disfrutar de videojuegos de ordenador, que normalmente serían imposibles de ejecutar en sistemas menos potentes. Es parecido a xCloud, el servicio de Xbox Game Pass.

Esa es la clave para 'saltarse' las reglas de Apple, ya que Fortnite en GeForce Now no se ejecuta directamente en el iPhone; de hecho, se las está saltando dos veces, porque los servicios como GeForce Now no están permitidos en la App Store sin grandes cambios. Es por eso por lo que, para usar GeForce Now, es necesario entrar en la página web oficial usando el navegador web Safari.

Por el momento, Fortnite en GeForce Now estará disponible como una beta cerrada; si estamos interesados, nos podemos apuntar en la página oficial, y no hace falta tener suscripción de pago, ya que también estará disponible para las cuentas gratis. Podremos jugar tanto en el iPhone como en el iPad y en dispositivos Android, y no necesitaremos mando ya que la interfaz se adaptará a una pantalla táctil.