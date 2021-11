El plan de Huawei para saltarse el bloqueo de EEUU y vender móviles con apps de Google

Huawei habría descubierto una manera de seguir vendiendo móviles sin las limitaciones que ahora sufre por el bloqueo impuesto por los Estados Unidos, que afectan tanto al hardware como al software.

El fabricante chino, que en su día fuera uno de los grandes gigantes de la industria, fue introducido en la 'lista negra' del Departamento de Comercio por la administración Trump en 2019; desde entonces, Huawei no puede hacer negocios con empresas estadounidenses, y se ha notado en la producción de sus dispositivos. Su último modelo 'premium', el Huawei P50, no tiene conectividad 5G ni puede incluir las apps de Google; como la tienda de apps usada por la mayoría de móviles Android.

Pese a todo, Huawei no ha dejado de ser optimista, confiando en que pronto las cosas volverán a la normalidad; y puede que ya haya encontrado la manera de conseguirlo. Según revela Bloomberg, Huawei ha descubierto un resquicio legal por el que sus móviles podrían esquivar todas estas limitaciones.

Simplemente, Huawei sólo tendría que licenciar sus diseños de smartphones a terceros, para que sean estos los que los fabriquen. Por lo tanto, técnicamente Huawei no sería el fabricante y su nombre no aparecería en el dispositivo; aunque podría seguir recibiendo ingresos por estas ventas de licencias. El comprador de estas licencias no sufriría el bloqueo y podría obtener los componentes y el software necesario para vender estos móviles.

Este 'tercero' sería PTAC, una empresa gubernamental que ya vende modelos de Huawei en China, como el reciente Nova 9; el siguiente paso en esta relación sería que PTAC vendiese sus propios móviles con su propia marca, que en realidad fuesen modelos de Huawei. Presumiblemente, estos modelos tendrían acceso a tecnologías como 5G y la tienda de apps de Google, si PTAC llega a los acuerdos necesarios.

Objetivo: no salir del mercado

Esta podría ser la única manera de que Huawei mantuviese una posición en el sector comercial, después de que sus lanzamientos se hayan ralentizado considerablemente en los dos últimos años. Esa parece ser la prioridad, según Bloomberg: Huawei quiere evitar a toda costa salir del mercado, y esa es la motivación detrás de lanzamientos como el P50 o el Nova 9. Aunque estos no sean superventas, Huawei prefiere seguir con un pie en el sector, antes que cerrar la división móvil; es consciente de que volverla a abrir cuando la situación mejore sería mucho más difícil.

Es esa ambición de sobrevivir en el mercado móvil la que llevó a Huawei a separarse de Honor, su marca de bajo coste; desde entonces, Honor ha vuelto a vender móviles con Android en España, como el nuevo Honor 50 (muy parecido al Huawei Nova 9).

Sin embargo, la verdadera cuestión es si realmente la situación mejorará para Huawei, o si este resquicio será cerrado. Pese a las esperanzas iniciales, Joe Biden no ha aflojado el puño que cerró su predecesor, más bien al contrario; la semana pasada firmó una nueva legislación que prohíbe que empresas en la lista negra puedan recibir licencias de telecomunicaciones. Huawei recibió 3.000 licencias de la FCC (Comisión Federal de Comunicaciones) en los últimos tres años pese al bloqueo ; ahora, la FCC tendrá que pagar 1.900 millones de dólares a operadoras que compraron equipamiento de Huawei en este periodo de tiempo a cambio de su devolución.