Nuevo evento de Apple: qué podemos esperar de MacBooks, AirPods y más

Apple ha anunciado que el próximo 18 de octubre celebrará un gran evento, en el que presentará los productos que llevamos meses esperando.

Apple ya organizó una presentación variada el pasado septiembre, protagonizada por el iPhone 13, el Apple Watch Series 7 y el nuevo iPad Mini; pero sabíamos que aún quedaban muchos productos por revelar, que ya habían sido filtrados.

En menos de una semana, conoceremos estos nuevos productos, y todo apunta a que también será una presentación variada, con varios dispositivos diferentes. Al frente estarán los nuevos ordenadores Mac, que estrenarán el segundo procesador de Apple de escritorio; el éxito del Apple M1 fue tal que muchos están esperando con ganas a su sucesor, pero es más probable que se trate de una 'simple' revisión.

Youtube Video

El Apple M1X sería una variación del M1, con más núcleos tanto de CPU como de GPU y, por lo tanto, mejor multitarea y más potencia en gráficos 3D. Pero tal vez más interesante es que ganará muchas funciones esperadas, como mejor soporte de monitores externos.

El nuevo procesador se estrenará primero en los nuevos MacBook Pro, con dos tamaños: 14 y 16 pulgadas; de esta manera, se sustituirá al MacBook Pro de 16 con procesador Intel que Apple aún vende en su tienda. Se espera que estos portátiles den marcha atrás a algunas de las decisiones más polémicas de Apple de las últimas generaciones: diremos adiós a la Touch Bar, y a cambio recuperaremos puertos como HDMI o lectores de tarjetas SD, además de MagSafe para la carga magnética (no confundir con el MagSafe del iPhone). También podríamos ver los primeros modelos con pantallas Mini-LED.

Los MacBook convencionales no se esperan para este evento; aunque llevan meses protagonizando rumores, los problemas de suministros obligarán a un lanzamiento en el 2022. Pero sí que podríamos ver un nuevo Mac Mini, con el M1X y un nuevo diseño más fino que realmente aproveche la mayor eficiencia energética.

El producto que realmente llevamos todo el 2021 esperando y aún no ha salido son los AirPods 3; los nuevos auriculares ya tienen hasta copias chinas, pero Apple no ha querido (o no ha querido) lanzarlos aún. Todas las previsiones hablan de un lanzamiento en este año, pero eso no significa necesariamente que vayan a estar en este evento. Cuando lleguen, se espera que adopten el diseño de los AirPods Pro, además de tecnologías como audio espacial y Dolby Atmos, pero sin las almohadillas; pese a eso, tendrían cancelación activa de ruido, igual que los Huawei FreeBuds 4.

No se esperan más novedades en otras gamas de productos de Apple. Aún quedaba la posibilidad de un nuevo iPad Air, pero a estas alturas es más probable que sea lanzado en la primera mitad del 2022. Recientemente también han aparecido rumores del iPhone SE 3, con el mismo diseño pero con nuevo procesador y 5G, pero de nuevo, es poco probable que llegue a tiempo para el evento.