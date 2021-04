Mitos y consejos sobre la batería de un portátil: así puedes implementar la vida útil de tu ordenador

Con el paso de los años, los ordenadores portátiles han ido ganando terreno sobre los de sobremesa. Un fenómeno que se ha incrementado con la pandemia y el teletrabajo, provocando que cada vez sea más habitual tener uno en casa. Por ello, es importante conocer bien cómo funciona un elemento primordial en su sistema, la batería, para sacar el mejor rendimiento posible.

Como si de un ser humano se tratase, la batería de un portátil nace (con el ordenador), se reproduce (a lo largo de sus cargas y descargas) y muere (cuando se agotan sus ciclos de carga). Una vida útil que marca parte del rendimiento de la computadora y hay que saber cuidar para evitar que esta se estropee más rápido de lo normal.

Es por esto por lo que es importante conocer cómo funcionan, qué clases de baterías existen y qué pasa acerca de los cientos de mitos que se han extendido sobre su uso y su cuidado (que en ocasiones puede generar el efecto contrario al deseado).

De ion de litio y de polímero de litio

En primer lugar hay que saber diferenciar entre los dos tipos de baterías que existen en el mercado. De ion de litio o de polímero de litio, la principal disparidad es que la primera almacena la sal de litio en un solvente orgánico líquido, mientras que la segunda lo hace en un compuesto polimérico similar al gel. De esto dependerá parte de su funcionamiento que posteriormente se explicará.

¿Es malo que esté enchufado pese al 100% de carga?

Uno de los mitos más extendidos sobre el uso de las baterías de portátiles es que si estos permanecen mucho tiempo conectados a la red, corren el riesgo de sufrir una sobrecarga. Esto es totalmente mentira, pues los ordenadores hace tiempo que integran un sistema por el que una vez llegan al 100% de carga, dejan de enviar energía a la batería para hacerlo directamente al portátil.

Entonces, ¿es mejor extraer la batería cuando está enchufado a la corriente eléctrica?

Si lo anterior era un mito, esto que en su día fue un consejo va camino de convertirse en otra leyenda... más que nada porque ya muchos portátiles no permiten extraer la batería de forma sencilla. Eso sí, aunque cada fabricante tiene sus recomendaciones (Acer, por ejemplo aún lo aconseja), por norma general ya no influye que la batería esté en el portátil si este está enchufado.

En cualquier caso, si aún confías en quitar la batería de tu portátil es bueno saber que debes hacerlo a un determinado porcentaje. Entre el 20% y 80%, evitando que así se llegue a la carga o descarga completa con el fin de proteger las celdas de iones de litio.

¿Pasa algo si se descarga por completo?

Como en móviles u otros dispositivos tecnológicos, es bueno impedir que un portátil se apague por nivel 0 de batería, sobre todo si ocurre muy a menudo. La batería podría quedar inutilizada, al igual que si durante mucho tiempo no se usa y se deja con un nivel por debajo del 40%. Por ello, es importante que ante vacaciones o momentos de desconexión, no se permita que la batería entre en "descarga profunda", pues podría no recuperarse jamás.

En el caso de las de ion de litio, estas baterías tienen un componente que ofrece una descarga impulsora para activar la protección de la batería descargada. Sin embargo, este remedio podría no funcionar siempre por lo que en ningún caso se recomienda alcanzar el nivel 0.

¿A qué temperatura debe estar la batería?

Otro de los consejos más habituales de todos los fabricantes es el de evitar que la batería se exponga a temperaturas muy altas. El calor es el principal enemigo de estos componentes provocando, incluso, que estas exploten a partir de los 30 grados. Un contacto directo con el sol en verano o cerca de un calefactor en invierno, podría originar que la batería perdiese vida útil.

Todo esto da que pensar que es mejor el frío al calor para una batería, y por ello otro mito extendido es el de refrigerarlas en una nevera o congelador. Fenómeno que, por lo general, no provoca nada aunque sí podría dañar al verse expuesta a mucho frío y por la condensación del agua que entra tanto en las baterías de ion como en las de polímero de litio.

¿Se pueden usar cargadores de otros fabricantes?

Como un elemento más de la batería, el cargador es sensible y está perfectamente diseñado para su batería y no para otras. Aunque puntualmente un cargador externo puede sacar de algún apuro al portátil, es preferible arreglar el original si este estuviese estropeado a comprar uno nuevo pero ajeno aunque sea más barato.

La pregunta final: qué vida útil tiene una batería

Como se ha explicado al principio, todas las baterías acaban muriendo pues no son inagotables y hagas lo que hagas acabarán degradándose. Cada fabricante, además, tiene sus límites de ciclos de carga a partir de los cuales empieza a generar problemas en el portátil. En Apple se estima que ronda los 1.000 ciclos, mientras que en otros fabricantes suele estar alrededor de los 800.

En cualquier caso, la batería de todo ordenador se puede cambiar cuando esta empieza a dar fallos y muchas veces es lo más recomendable, en vez de probar mitos extraños que alarguen su vida. De seguir los consejos anteriormente señalados, lo más normal es que la vida útil de un portátil no sufra sobresaltos y tenga el mejor rendimiento posible.