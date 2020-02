MásMóvil prevé repartir dividendos a partir de 2021

Meinrad Spenger, consejero delegado de MásMóvil, ha anticipado la intención de su compañía de repartir dividendo a partir de 2021. "Hemos comunicado que este año vamos a invertir de forma relevante en fibra óptica, por lo que no habrá retribución al accionista en 2020, pero sería realista pensarlo para el siguiente año". No obstante, el primer ejecutivo de MásMóvil ha indicado que "no siente presión de los accionistas" para ofrecer este tipo de remuneración, "ya que actualmente nuestros inversores están encantados con la acción pese a la volatilidad macroeconómica de los últimos días".

En la rueda de prensa de presentación de resultados, Spenger explicó las grandes magnitudes de una compañía que cerró 2019 con récord en sus principales magnitudes, con un alza del beneficio neto del 32% hasta los 93 millones de euros, y un ebitda un 42% más elevado, con 468 millones de euros. Asimismo, los ingresos totales alcanzaron los 1.681 millones de euros, el 16% más que el ejercicio de 2019. Respecto a la evolución de la deuda, el grupo amarillo pretende mejorar su saneamiento de forma acelerada, ahora de 1.655 millones de euros.

En respuesta a los periodistas, Spenger recalcó que su grupo "no está en ningún proceso de compra de Vodafone en España". Según añadió, "Quiero dejarlo muy claro: No hay nada que decir al respecto y tampoco nos vamos a aprovechar por una empresa que no pasa por un buen momento en España, no vamos a desestabilizar. No hay nada de nada, como tampoco lo había hace unos meses".

Subasta de frecuencias

Respecto a las intenciones del cuarto operador de invertir en la compra de frecuencias, el primer ejecutivo de Spenger considera que las bandas de 700 no se considera imprescindible. "Nos encantaría participar en la subasta, pero solo si se producen unas condiciones específicas, a un precio razonable y con unas condiciones de uso y despliegue también razonables". Acto seguido, Spenger desveló que su grupo "no piensa invertir en toda España, porque para eso tenemos acuerdos con Telefónica, Orange y Vodafone para el uso de las redes. No tenemos presión en este aspecto, aunque sería una que pena que fuéramos el único cuarto operador en Europa sin bandas de frecuencias bajas en Europa, pero en cualquier caso podríamos vivir sin esas frecuencias".

Hasta el momento, MásMóvil no ha tomado ninguna decisión sobre los proveedores de infraestructuras de 5G. No obstante, el grupo elegirá a su socio o socios de infraestructuras a lo largo del mes de mayo, pero con la intención de contratar tecnología abierta e interoperable. No obstante, Spenger aseguró que en el proceso no se excluye a ningún proveedor asiática, tras recordar que su actual socio en redes móviles es Ericsson.