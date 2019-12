Michele Butti: "Nuestra ambición es un mundo donde acceder a Alexa desde cualquier lugar"

El pasado mes de noviembre Alexa, el popular asistente de Amazon cumplió un año en España y lo celebró con el lanzamiento de cuatro nuevos dispositivos. Michele Butti, director internacional de Alexa es el máximo responsable de la compañía de su popular herramienta que ambiciona con consolidarse como el principal aliado de los usuarios.

¿Cuál es la estrategia de Amazon Alexa en España?

Una gran parte de la estrategia fue ofrecer un producto original en español, no queríamos una traducción de un producto estadounidense. Lo reconstruimos por completo añadiendo diferentes enfoques de la cultura española (comida, sentido del humor, deportes ) para que realmente pueda coincidir con los clientes españoles.

Tratamos que nuestros dispositivos puedan satisfacer las necesidades de los clientes españoles y en este primer año Alexa entiende al usuario mucho mejor, ha mejorado drásticamente en este tiempo.

Estamos muy entusiasmados con la forma en la que los clientes españoles han reaccionado a que Alexa en su primer año. Ha sido increíble, por encima de nuestras expectativas. Asimismo también lo estamos de la gran cantidad de desarrolladores locales que han agregado miles de capacidades nuevas a los dispositivos Echo.

¿Es difícil competir con Siri o el Asistente de Google cuando no se es el asistente por defecto en el teléfono?

Creo que la experiencia es muy diferente. Alexa es el primer altavoz inteligente de campo lejano, una experiencia completamente diferente. Estás en la cocina y con tu familia quieres escuchar música, no necesitas tener un dispositivo entre tus manos, podrías estar lavando platos, cocina sirviendo la mesa y ahí está, te pone exactamente la música que conoces. Esto hace también que las interacciones a menudo sean más sociales.

Para tener un hogar inteligente antes el principal inconveniente era el precio, ahora es la privacidad, ¿cómo afrontan ese posible temor del usuario?

Creo que es tan importante para nosotros que no nos cansaremos de explicar cómo construimos la confianza en Alexa para tener un buen dispositivo. La idea de tener un dispositivo con un micrófono en su hogar crea, legítimamente, una preocupación por la privacidad. Lo sabíamos y por eso hemos creado, tanto desde una perspectiva de hardware como a través de varias funciones de software, un entorno extremadamente seguro.

Ser transparentes para comprender por qué el altavoz responde como lo hace es clave. Cualquiera que tenga una Alexa se da cuenta de que la única forma de despertarlo es decir 'Alexa', de lo contrario, Alexa no hace nada. Puedes reproducir lo que quieras, pero simplemente no está transmitiendo nada a la nube hasta que no digas Alexa y la luz cambie a azul (que ahora es más brillante para que el usuario sea más consciente).

El usuario puede acceder desde la app a su configuración de la privacidad, ver el historial, ver todo lo que se ha enviado a la nube y puede eliminar lo que desee, incluso puede eliminar el historial con un comando de voz sin necesidad de entrar en la aplicación.

Siempre hemos querido ofrecer control al cliente. Creemos que es por su propio interés que el sistema guarde datos para que Alexa brinde un buen servicio, pero sabes que siempre debería ser una opción del cliente y por eso ofrecemos nuevas formas, y más convenientes de hacerlo,hoy ni siquiera necesita obtener su aplicación móvil.

Hace un mes presentaron los Echo Buds, ¿es el primer paso para llevar a Alexa fuera de casa?

Su intuición es correcta. Desde el principio, en Amazon creemos que ofrecer más opciones a los clientes siempre es mejor y, por lo tanto, estuvimos muy contentos por asociarnos con una gran serie de fabricantes que integran Alexa, hay literalmente cientos de miles de esos y nuestra ambición es un mundo donde puedas acceder a Alexa desde cualquier lugar.

Los Buds son el primer dispositivo de Echo para llevar. Abre nuevas posibilidades que hace que Alexa sea aún más útil porque ahora mientras estás en movimiento puedes interactuar con el asistente, es un gran acierto.

Han lanzado cuatro dispositivos, muy diferentes. El Flex parece más enfocado a casa de estilo residencial americana mientras que el Studio se enfoca a un mercado premium. ¿Cómo es la estrategia para venderlos?

Nuestra innovación siempre comienza desde el cliente, siempre. A veces innovamos en nombre de los clientes introduciendo algo que no saben que existe pero que les interesará, y por otro lado les escuchamos para introducir mejoras en concreto. Por ejemplo, agregamos un reloj muy conveniente al Echo Dot, no es ciencia espacial pero era lo que pedía la audiencia.

También detectamos, por fotos de los clientes, que había una tendencia a tener los Echo montados en la pared y para acceder a Alexa desde cualquier lugar de casa. Echo Flex le brinda esa oportunidad. Está claro que no va a servir igual a una vivienda de los suburbios de EEUU que a un pequeño apartamento de Italia pero en los dos tiene hueco como una opción muy útil.

El Echo Studio por su parte es el rey de nuestro catálogo. Aprovecha tecnología realmente nueva, es uno de los pocos dispositivos que admite Dolby Atmos y sonido en 360 grados, todo a un precio realmente honesto. Esperamos ver cómo reaccionan los clientes, pero a las primeras señales que recibimos nos invitan a ser muy optimistas. Además, funciona muy bien con un televisor con Fire TV, lo que crea una atmósfera estupenda. Amazon trabaja buscando siempre una muy buena experiencia de cliente, y lo tenemos con el Studio.

Alexa se caracteriza por la voz, pero también dispone de dispositivos como el Show 5 o el Show que vienen con pantalla, ¿el enfoque del desarrollo es muy diferente?

Los programadores pueden desarrollar ambas habilidades. La pantalla del ecosistema ha sido el aliado de más rápido crecimiento para la familia Echo. Es muy conveniente y hace que muchas de las experiencias sean más fáciles y rápidas, ya sabes, pides el pronóstico del tiempo para la semana y lo ves de un vistazo.

Hay muchas oportunidades y, forma similar, también vemos desarrolladores experimentando con habilidades de video. Creo que hay muchas oportunidades para las skills de video, pero ya hay de 1700 aplicaciones disponibles para los clientes españoles.