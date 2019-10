Vodafone vuelve a ganar clientes de móvil gracias a sus ofertas de datos ilimitados

Vodafone España recordará el pasado septiembre como uno de los meses más felices en términos comerciales de los últimos años. Sus apuestas por los datos ilimitados en sus tarifas de móviles, la conectividad 5G única en el país, la flexibilidad de sus ofertas convergentes, los descuentos del 50 por ciento en las líneas adicionales y la campaña de captación de clientes del verano dieron sus frutos según se refleja en las cifras provisionales de portabilidad (movimiento de abonados entre operadores) con un saldo neto positivo de 13.300 clientes.

Sin necesidad de incluir el fútbol en su parrilla, el operador comienza a recuperar el terreno perdido con su orientación hacia ofertas sostenibles desde el punto de vista de la rentabilidad, y con la marca Lowi como motor en la captación de nuevos usuarios.

En el mismo periodo de referencia, el Grupo MásMóvil también mantuvo el vigor acostumbrado con 29.400 nuevas altas en sus marcas (Yoigo, Pepephone, MásMóvil, entre otras), según ha podido saber 'elEconomista' de fuentes del mercado. La compañía que preside Meinrad Spenger arrebató clientes a Movistar y Orange en similares magnitudes, pero perdió abonados en su batalla particular con Vodafone.

La fiesta de MásMóvil y Vodafone la han pagado en esta ocasión Movistar y Orange, con pérdidas netas de 45.100 y 18.800 clientes, respectivamente. Asimismo, los operadores móviles virtuales ganaron 21.200 suscriptores durante el pasado septiembre, en línea con un mercado cada vez más volcado hacia propuestas móviles de bajo precio.

Al margen de otras promociones. Vodafone España ofrece estos días rebajas del 50 por ciento (con vigencia de tres meses) en sus propuestas 'Vodafone One Extra', con 10 GB de datos móviles y llamadas ilimitadas, que pasan de los 57,99 euros al mes a los 28,99 euros. La propuesta 'Vodafone One Ilimitada' (con datos y llamadas ilimitadas de 5G) se rebaja de los 64,99 euros hasta los 31,99 euros y la oferta 'Vodafone One ilimitada Súper', también con llamadas y datos ilimitados de 5G, pero con 600 Mbps simétricos de velocidad en su fibra, que cuesta 41,99 euros, tras la rebaja del referido 50 por ciento.