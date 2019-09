La música urbana es lo más escuchado en Spotify España: crece un 44% en dos años

La música urbana no es una moda. Ha llegado para quedarse. Un auge que lo explica Spotify con datos argumentando que este género que engloba múltiples estilos ha tenido un crecimiento del 44% en España en los últimos dos años, lo que la convierte en la más escuchada en el país.

"Este tipo de música, todo lo que proviene de la cultura urbana, y lo que proviene del hip hop se ha convertido ya en cultura popilar. Es como el Rock'n'roll en la época del Rock'n'roll. Ahora toca esto", explicaba en C. Tangana, uno de los máximos referentes de este tipo de música en un encuentro organizado por la plataforma de streaming.

Este tipo de música "hecha sin filtros", representa a muchos de las ciudades de todo el país y el carácter queda impregnado en las canciones. Y es que El madrileño explica que este género permite ser muy ágil y lanzar canciones con bajo presupuesto gracias a la democratización de la tecnología. "Mala Mujer grabé la voz en mi casa, con un micrófono cascao, en una habitación de 4 metros cuadrados y un colchón en la pared para evitar la reverberación", explica C.Tangana.

Lo cierto es que este género engancha y su tirón viene respaldado por las escuchas de los usuarios de entre 18 y 29 años, especialmente hombres (57%) que son quienes han enganchado más con las canciones de Don Patricio, C. Tangana, Natos y Waor, Rels B, Alizzz, Maikel Delacalle, Ayax y Prok, DELLAFUENTE, Mala Rodríguez y Kidd Keo, el Top 10 de artistas españoles del género.

El artista C. Tangana.

Streaming, una herramienta de expansión de mercado

El potencial del streaming ha hecho que la unión con este género no sea sólo una cosa de los colegas del barrio, sino un auténtico fenómeno global. Echando la vista atrás, Mala Rodríguez explicaba en el foro que cuando Spotify no existía ella daba gracias a la piratería porque le permitía actuar en lugares donde sus discos no llegaban.

"Yo fui una de las afortunadas de que me piratearan. La gente quiere consumir música donde y cuando quiere, ahora con plataformas como Spotify todo se ha organizado y estamos monetizando lo que antes había sido el pirateo", explica la Mala.

La accesibilidad de este tipo de música en todo el mundo hace que la música urbana española haya crecido un 80% en el extranjero desde 2017. Una huella que permite a artistas como Lola Índigo darse a conocer fuera de las fronteras y preparar conciertos en Latinoamérica para los próximos meses. "Yo tengo una carrera muy corta, llevo apenas un año y medio. Pero se me ha dado a conocer, he gustado y ahora voy a ser la telonera de Sebastián Yatra en su nueva gira", expone la cantante del Ya no quiero ná.

La artista Lola Índigo.

La música urbana no entiende de radiofórmulas

Otro de los detalles curiosos para reflejar cómo el streaming ha cambiado el sistema, lo destaca el productor musical Alizzz, que explica que "una de las bendiciones que ha traído el streaming es que ha quitado la importancia de las radiofórmulas, muchos de nosotros no habríamos tenido hueco ahí".

Una máxima que también defiende C. Tangana, "muchas veces vas a la radio y el tema no puede sonar. Sin embargo, crecen en escuchas en Spotify, se ve que gusta y, de repente, a los dos meses, resulta que sí puede sonar".

Este cambio de modelo también se refleja en el papel de los grandes sellos. César Lores, A&R en Sony Music Entertainment Espanña, ha explicado que las multinacionales antes creaban las carreras de los artistas y ahora nos sumamos a su carrera para darle más herramientas. Vienen [los artistas] con una idea clara, su equipo su gente, y nosotros sólo podemos acompañar y que nos iluminen".