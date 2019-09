Llegan los nuevos iPhone 11: dónde y cómo comprarlos

Los nuevos iPhone 11, iPhone 11 Pro y iPhone 11 Pro Max llegan este viernes al mercado. Los móviles más ambiciosos hasta la fecha de la compañía se pueden comprar tanto a través de la propia Apple como a través de minoristas y operadoras, un despliegue que busca convertir a los teléfonos en uno de los móviles más exitosos del año.

El iPhone 11 parte de los 809 euros y la versión más ambiciosa del iPhone 11 Pro Max (el modelo más avanzado) alcanza los 1.659 euros, sin embargo, la propia Apple ha lanzado un proceso de renovación de terminales con el que se rebaja el montante si se entrega un iPhone más antiguo.

Además, como habitualmente, existen opciones para conseguirlo a través de las tarifas de las compañías de telecomunicaciones, financiarlo con Apple o a través de minoristas. ¿Cuál es la mejor forma de comprar un iPhone?

El iPhone 11 llega en tres versiones 64 GB, 128 GB y 256 GB a un precio de 809, 859 y 979, respectivamente. El iPhone 11 Pro tienen un almacenamiento de 64 GB, 256 GB y 512 GB a un precio de 1.159, 1.329 y 1.559 euros, respectivalmente. Por su parte el precio del iPhone 11 Pro Max será de 1.259, 1.429 y 1.659 euros para las versiones de 64, 256 y 512 GB.

En el caso de que queramos entregar un iPhone antiguo el descuento variará en función de qué modelo -en buen estado- se entregue. En concreto, Apple rebaja hasta 500 euros por el iPhone XS Max; 420 euros por el XS; 340 euros por el X; 310 por el XR; 270 por el 8 Plus; 190 euros por el 8 o el 7 Plus; 110 euros por el 7; 100 euros por el 6S Plus; 70 euros por el 6 Plus; 60 euros por el 6S; y 40 euros por el 6 o SE.

El caso de querer pagarlo a plazos con Apple, se puede financiar sin intereses en un plazo de entre 3 y 12 meses. Si se desea pagar en 24 mensualidades, habrá que tener en cuenta un TIN del 14,95% y un TAE del 16,02%, con lo que el modelo más básico subirá hasta los 940,96 euros, 140 euros más .

Disponibilidad

Si usted no es de los que reservó el teléfono la semana pasada o no ha madrugado esta mañana, lo más probable es que se encuentre con problemas de stock en las primeras semanas para tener uno de los teléfonos más esperados del año.

En concreto, si vamos ahora mismo a la tienda de Apple, cualquiera de los nuevos iPhone 11 Pro llegarán a los usuarios en la segunda quincena de octubre, aunque algunos modelos de iPhone 11 sí se podrá tener la próxima semana.

Las principales operadoras, con los nuevos iPhone

Los nuevos iPhone son una oportunidad muy buena para las operadoras para fidelizar a clientes a través del compromiso de permanencia y el proceso de financiación que exige hacerse con el nuevo iPhone 11. Por ello, tanto como Movistar, Vodafone, Orange, Jazztel y Yoigo permiten comprar a plazos los nuevos teléfonos de Apple.

Según el comparador de tarifas móviles Kelisto "cada operador establece diferentes plazos y formas de pago" por lo que aconseja revisar las necesidades reales, ver las tarifas de su operador y resolver así si compensa asiciar el pago a una tarifa o si viene mejor pagarlo de otra forma.

Movistar, que ha eliminado los compromisos de permanencia, permite comprar el teléfono sin la necesidad de ser cliente de la compañía, eso sí, el pago fraccionado en 12 meses sin intereses es exclusivo para los clientes de Fusión. "Además, los clientes de la compañía pueden conseguir un coste más rebajado", explica Kelisto.

Con Orange el iPhone 11 estará disponible, en venta a plazos durante 24 meses, desde 28,95 euros al mes; el iPhone 11 Pro se podrá adquirir desde 42,75 euros al mes; y el nuevo iPhone 11 Pro Max se comercializará desde 46,50 euros al mes. "Las cuotas no son fijas, sino que dependen de las tarifa elegidas y, en cualquier caso, implica un compromiso de permanencia de dos años".

En el caso de Vodafone las cuotas cambian según la tarifa que se elija, ya que los pagos se incluyen en la factura mensual y se dividen entre 24 meses y 36 meses. De momento, "las ofertas de Vodafone para comprar el iPhone solo están disponibles para los clientes que contraten las tarifas de gigas One Ilimitadas. La horquilla de precios oscila en cuotas de entre 28 a 46 euros", indica el portal.

La política de financiación de los móviles de Yoigo por su parte es similar a las anteriores. "La diferencia es que el pago inicial se sustituye por un cobro final. Ofrece pago dividido en 24 meses y dos años de permanencia", apunta Kelisto.

Jazztel por su parte ha anunciado que tendrá el iPhone 11 Pro, pero aún no ha anunciado ni disponibilidad ni las características de sus tarifas.