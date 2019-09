Apple reabre su icónica tienda de la Quinta Avenida a tiempo para el lanzamiento del iPhone 11

Mañana se ponen a la venta los nuevos iPhone 11 y el Apple Watch Series 5, un lanzamiento que coincidirá con la reapertura de la icónica tienda de la Quinta Avenida de Nueva York.

La tienda, que sigue estando presidida por el cubo de cristal que también se ha convertido en una enseña de la ciudad, tendrá un tamaño casi el doble de grande y contará con más espacios abiertos, más luminosos y una integración mayor con el entorno.

La nueva superficie incorpora 28 árboles, fuentes y grandes espacios con grandes tragaluces y superficies de vidrio y espejo con la idea de tener una gran luminosidad al tiempo que contar con un espacio tranquilo. Cuenta con un techo retroiluminado en forma de nube hecho de tela curva que combina luz artificial y natural para que coincida con los tonos de la luz solar en tiempo real durante todo el día.

Y es que la idea de la compañía con esta tienda no es -sólo- vender sus productos, sino servir como punto de encuentro y lugar de formación. Un lugar que no descansa ya que seguirá siendo la única Apple Store en el mundo que no cierra, está abierta las 24 horas durante los 365 días del año.

El local lo preside una nueva escalera de caracol de acero inoxidable con 43 peldaños voladizos y un impresionante cilindro de vidrio flotante, que se combina con el ascensor circular hacia la estancia principal.

"Nuestros clientes están en el centro de todo lo que hacemos, y la tienda de la Quinta Avenida es para ellos, para inspirarlos y para proporcionar el mejor lugar para descubrir nuestros productos más nuevos", dijo Tim Cook, CEO de Apple. "Es única entre las tiendas de Apple, y regresa aún más acogedora e incluso más hermosa que nunca. Estamos muy orgullosos de ser parte de esta gran ciudad donde pasan tantas cosas todos los días".