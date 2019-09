Sonos Move, un altavoz de alta calidad que ahora también podrás sacar de casa

Cuando habitualmente pensamos en un altavoz portátil lo hacemos teniendo en mente uno bluetooth de reducidas dimensiones, que podría caber en cualquier bolsillo. Sin embargo Sonos lanza este mes el Move, su primer altavoz portátil y que rompe por completo con este esquema.

El Move, que se presentó en el marco de la pasada feria IFA de Berlín, es el primer altavoz bluetooth de la compañía, y tanto por prestaciones, diseño y precio (399 euros) es un concepto radicalmente distinto a lo que hay en el mercado, y es lo que ha hecho que en pleno 2019 estemos hablando nuevamente de altavoces conectados por bluetooth. A diferencia del resto de altavoces está concebido como un dispositivo dos en uno, que se use tanto para estar en casa como para llevarlo de escapada.

En casa lo tendremos conectado a una base de carga y funcionará como cualquier altavoz de Sonos, a través de la red WiFi y usando la aplicación de la compañía. Cuando queramos llevarlo fuera, bastará con cogerlo del asa trasera y pulsar sobre el botón de bluetooth, cambiando así el tipo de conexión inalámbrica. Fácil e intuitivo.

Pese al cambio entre conexiones, la calidad de sonido se mantiene salvo pequeñas excepciones. Un proceso que conforme pasen las semanas se irá actualizando y depurando, tal y como sucede en todos los altavoces de la empresa.

El diseño es clave en el Move. Está fabricado en una pieza principal con la idea de asegurar tanto la calidad de sonido como la resistencia del aparato. En su interior alberga dos amplificadores digitales de clase D, un tweeter orientado a llevar el sonido hacia un mayor radio de impacto, un potente woofer que busca la fidelidad de las frecuencias vocales de rango medio más graves profundos y ricos, micrófonos tanto para captura la voz del usuario y cancelación de ruido.

Más allá de su capacidades físicas, el Move es el primer altavoz de la compañía en contar con TruePlay automático. Este sistema capaz de reconocer el entorno para adaptar el sonido a él, habitualmente exigía una configuración de la estancia por parte del usuario. Ahora, al estar pensado para llevar a cualquier lugar, Sonos ha optimizado el sistema para que a través de los micrófonos y un acelerómetro sea capaz de identificar dónde está y adaptar la frecuencia de sonido en consecuencia.

Además, como sucede en todos los dispositivos de Sonos, el Move se podrá emparejar con otro modelo igual para trabajar como un dúo en estéreo y multiplicar la sensación de inmersión de sonido.

Portátil pero robusto

En su exterior encontramos que pese a su condición de portátil cuenta con unas dimensiones y peso superiores a otras alternativas como Sonos One, Sonos Play:1 o el HomePod de Apple. El Sonos Move pesa 3 kilogramos y tiene un tamaño de 240 mm de alto por 160 de ancho por 126 mm de grosor, unas medidas considerables pero que tienen un sentido. "Si fuera más ligero no sonaría tan bien", explican desde la compañía, y es cierto. La capacidad de ser robusto en cualquier situación es en parte lo que hace que el Move pueda ser colocado en la playa, en un terraza o en el campo y tener la seguridad de que no habrá que recolocarlo para que suene tan bien como se espera de este altavoz premium.

Otro de los motivos que justifican este peso es su batería, que ocupa en torno a una cuarta parte de su dispositivo, toda la parte inferior. La base está diseñada de forma que el Move siempre quede de pie y con una terminación de goma y es ahí donde encontraremos una batería que podrá ser reemplazada fácilmente si lo deseamos, explican desde Sonos.

La idea de que la batería tenga tal importancia en este altavoz es que nos olvidemos de cargarlo si salimos a pasar el día fuera. Cuenta con una autonomía de 10 horas de reproducción de música contínua y un sistema de optimización inteligente que detecta rápidamente cuando no lo estamos usando y pasar a reposo, de este modo prometen una duración de hasta 5 días de batería.

A diferencia de otros dispositivos Sonos, el Move se conecta a la corriente a través de una base de carga. Su colocación es extremadamente sencilla y se puede poner a cargar sin mirar, no hace falta estar pendiente si la conexión ha encajado, porque seguro que lo ha hecho. Aún así, el Move cuenta con un LED frontal que corrobora que, efectivamente, está cargando. Más allá de la base, el Move también se puede cargar a través de un puerto USB-C, una opción pensada por si nos vamos de viaje, para no tener así la necesidad de llevarnos la base.

Resistente en el exterior pero con el Asistente en casa

Otro de los factores clave de su diseño es el empeño de la compañía en hacerlo duradero. Los altavoces de Sonos están pensados para durar años, y su tasa de renovación es muy baja, una cifra de la que la compañía se enorgullece de presumir. No hay obsolescencia programada aquí. Es por ello que el Move está fabricado para ser maltratado.

Cuenta con una certificación IP56 y está fabricado para soportar los diferentes elementos de la vida fuera del hogar, como lluvia, humedad, polvo, rayos UV, temperaturas extremas así como a las caídas accidentales. No pasa nada si el Move se cae -damos fe-, los componentes están protegidos por una estructura exterior resistente a los golpes y su funcionamiento seguirá como si nada.

El Move también incorpora la posibilidad de relacionarnos con el asistente virtual, Alexa de momento, con lo que podremos consultar información, manejar la casa o pedirle que reproduzca música sin necesidad de abrir la aplicación. Eso sí, sólo funciona a través de la conexión WiFi de casa.

En suma, Sonos ha conseguido cambiar el paradigma de altavoces bluetooth con un nuevo concepto de altas prestaciones que, seguro, que no dejará indiferente al mercado.