TViso, el Apple TV español, echa el cierre tras no conseguir su venta a Rakuten

Tviso, la compañía española que ofrecía un TV box que permitía ver en una única aplicación todo el contenido de Netflix, HBO, Amazon, o Movistar TV, ha anunciado el cierre después de no haber conseguido su venta a Rakuten, que se había interesado en la empresa, y ante la imposibilidad de encontrar nuevas vías de financiación.

Tviso y Rakuten han estado en negociaciones durante más de año y medio, sin embargo, el gigante japonés desestimó la compra de la startup creada por los padres de Series.ly, que encara ahora el proceso de cierre.

Los cofundadores explican que el cierre se debe tanto a la frustrada operación como a "la falta de confianza de algunos de sus inversores en la nueva estrategia propuesta por los directivos de la compañía a principios del año pasado", al tiempo que explican que "durante las próximas semanas buscarán la forma de cómo seguir dando servicio a su comunidad".

Fundada en 2014 por Andreu Caritg, David Tardà y Oriol Solé, -conocidos por levantar patatabrava.com, series.ly, food2u o tinybooks-, Tviso buscaba tener en un único entorno todos los contenidos de las principales plataformas de streaming. Una forma de acceder en una única aplicación a las series y películas de HBO, Netflix, Movistar+ o Amazon.

Para ello, trabajaron en un algoritmo de recomendaciones que hacía que el usuario sintiese que los diferentes servicios se entendían entre sí y se brindaba al usuario la posibilidad de saltar de series o películas entre plataformas de forma fácil y en base a sus gustos.

TViso TV, una oportunidad perdida

Con esto, lograron cerrar una ronda de inversión de 1,5 millones de euros en 2016 por Inveready, Cabiedes&Partners y Evolvia y a finales de 2017 dieron el salto a los televisores con el lanzamiento de TViso TV, un TV Box pensado para competir contra el Apple TV, el Chromecast de Google o el Fire Stick de Amazon.

Pese a la buena acogida que tuvo el prototipo, la idea no terminó de cuajar y no tuvo la necesaria salida comercial. "Aunque las métricas iniciales eran muy prometedoras, no fuimos capaces de convencer a nuestros inversores del potencial que intuíamos en la tecnología y el concepto que habíamos desarrollado. También perdimos la oportunidad de lanzar un piloto con una operadora de telecomunicaciones que quizás nos habría permitido escalar rápidamente en número de unidades y pasar a la siguiente fase", reconoce la empresa.

Tras esto, Tviso ha decidio anunciar su cierre agradeciendo "a todos aquellos que en algún momento han aportado su granito de arena en este proyecto. En especial a nuestro equipo. A parte de derrochar creatividad y capacidad técnica durante todos estos años, la mayoría ha resistido a nuestro lado hasta el último momento".