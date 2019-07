Llega HBO Max, la nueva plataforma de Warner para combatir a Netflix, Amazon y Disney

Nuevo aspirante a reinar en la guerra del vídeo en streaming. Warner Media ha presentado esta pasada noche HBO Max, una plataforma enfocada a todos los públicos que va más allá de las series de culto de HBO buscando competir directamente contra Netflix, Disney+ o Prime Video.

El servicio llegará en 2020 con 10.000 horas de contenido aunque de momento será exclusivo para EEUU y no se han revelado ni futuros planes de expansión ni a qué precio estará disponible.

HBO Max será el catálogo más completo de Warner en el que se podrán tanto producciones exclusivas para el servicio, denominadas como Max Originals; el catálogo más destacado de HBO, las series y películas de Warner Bros así como adquisiciones de terceros. De este modo, en HBO Max se podrán encontrar contenido de HBO, Cartoon Network, Warner Bros, TNT, Adult Swim, TBS, CNN, DC, Boomerang, New Line Cinema y TruTV.

"HBO Max reunirá las diversidad de riqueza de Warner Media para crear una programación y experiencias de usuario nunca vistas en una plataforma de streaming", ha comentado Robert Greenblatt, presidente de WarnerMedia Entertainment y Direct-To-Consumer.

La plaforma estará liderada por Casey Bloys (presidente de programación de HBO) y Kevin Reilly (contenido original y adquisiciones), así como dos de los expertos digitales más experimentados, Tony Goncalves y Andy Forssell, "no tengo dudas de que ellos y sus dedicados los equipos entregarán la mejor narración del mundo a audiencias de todas las edades donde y cuando lo deseen", ha apuntado el directivo.

La compañía ha explicado que Casey Bloys continuará supervisando el contenido del servicio de HBO, y que la inversión en la programación original de HBO se ha incrementado en un 50% con respecto al gasto normal. Reilly por su parte, seguirá como presidente de Warner Media Entertainment Networks (que incluye TNT, TBS y truTV) también se encargará de la dirección de director de contenido de HBO Max, que supervisará tanto los Max Originals como el contenido de la biblioteca.

De Friends a Juego de Tronos

"La calidad será el principio rector de nuestra nueva gama de Max Originals, nuestras emocionantes adquisiciones y lo mejor de las bibliotecas de Warner Bros, comenzando con el fenómeno que es Friends", explica Greenblatt.

De este modo, HBO Max arrebatará a Netflix la posibilidad de ver Friends en su plataforma, que pasará a estar en exclusiva en el servicio de Warner, eso sí, sólo en EEUU. Asimismo, El príncipe de Bel Air, Pretty Little Liars o las series del Universo DC estarán también en el servicio, incluyendo las próximas Batwoman o Katy Keene.

Entre el contenido exclusivo creado por HBO Max se incluye las esperadas Dune: The Sisterhood, Tokyo Vice, The Flight Attendant, Love Life, Station Eleven, Made for Love o Gremlins. Asimismo también contará con títulos esperados que llegarán a través de HBO a nivel mundial como The Outsider, Lovecraft Country, The Nevers, The Gilded Age, Avenue 5, The Undoing, The Plot Against America, Perry Mason o I Know This Much Is True.

Además, se podrá encontrar series de HBO y de todos los canales anteriormente mencionados como Juego de Tronos, Teen Titans, Justice League, Crazy Rich Asians, Barrio Sésamo o Shazam.