Agenda fin de semana: Gauguin, Berlanga, San Valentín, José Luis Cuerda, trufas...

Otro fin de semana pleno de propuestas para aprovechar ese bien tan preciado que es el tiempo libre.

'Mata Mua' (1892), Paul Gauguin. Colección Carmen Thyssen. Foto MT-B.

'Mata Mua', la joya de la colección Carmen Thyssen, vuelve a exhibirse en el museo

El Museo Thyssen culmina su reordenación y abre las puertas de la planta baja que alberga a partir de ahora la colección particular de Carmen Thyssen, con la "recuperada" obra del impresionista Paul Gauguin como protagonista.

El Museo Nacional Thyssen-Bornemisza ha presentado la nueva instalación de la colección Carmen Thyssen. Todo estaba preparado, y tras la firma definitiva del acuerdo entre la baronesa y el ministro de Cultura, Miquel Iceta, la obra impresionista 'Mata Mua', de Paul Gauguin, ya ocupa su lugar en el museo. Y un lugar preeminente, convertida en icono de la colección.

A partir de ahora, la colección de Carmen Thyssen ocupa las ocho salas de la planta baja, perfectamente señalizadas y diferenciada de la colección del barón Thyssen-Bornemisza, incluso con acceso directo y entrada independiente, pero con un único ticket. (Ver más...)

'El abrecartas', en el Teatro Real de Madrid. Foto TRM.

Temporada de óperas inéditas en el Teatro Real

El Teatro Real de Madrid sigue apostando por la renovación del repertorio de ópera. Esta temporada, el coliseo madrileño presenta 10 títulos inéditos en su historia. Uno de ellos este estreno absoluto del 'El abrecartas', una ópera con música del recientemente fallecido Luis de Pablo y libreto de Vicente Molina Foix, una adaptación de la primera parte de la obra homónima del escritor, publicada en 2006, con la que ganó el Premio Nacional de Narrativa en 2007, y que lleva a escena al mismísimo Lorca.

Con dirección musical de Fabián Panisello, dirección de escena de Xavier Albertí y la participación de la Orquesta Sinfónica de Madrid, los Pequeños Cantores de la JORCAM y el Coro Intermezzo. Seis representaciones entre el 16 y el 26 de febrero.

'Del Fauvismo al Surrealismo: obras maestras del Musée d'Art Moderne de París', en Guggenheim Bilbao. Foto MG.

Obras maestras que cambiaron la historia del arte

El Museo Guggenheim Bilbao arranca la temporada con la exposición 'Del Fauvismo al Surrealismo: obras maestras del Musée d'Art Moderne de París', una selección de unas 70 obras maestras clave para entender la evolución de la historia del arte y el arte contemporáneo. La muestra recorre los movimientos de vanguardia que eclosionaron en París en las primeras décadas del siglo XX de la mano de la audacia expresiva de artistas fundamentales como Modigliani, Fernand Léger, Giorgio de Chirico, Georges Braque, Maria Blanchard, Matisse, cuya obra –escandalosa para la época– revolucionó la representación tradicional del retrato, el paisa, la naturaleza muerta y cambió definitivamente el curso de la historia del arte para siempre. Hasta el 22 de mayo.

'El avaro' de Molière en el Teatro Lope de Vega de Sevilla. Foto Atalaya.

'El avaro' de Molière en clave musical

'El avaro' de Molière llega al Teatro Lope de Vega de Sevilla de la mano del nuevo espectáculo de la compañía Atalaya, que aborda la obra en clave musical, cuando se cumplen 400 años del nacimiento del dramaturgo francés.

Bajo la dirección de Ricardo Iniesta, responsable de la adaptación del texto, con 'El avaro', Atalaya se adentra por primera vez en el universo del dramaturgo francés, con una producción en clave musical, tras los éxitos de las dos producciones anteriores, también montajes musicales: 'La ópera de tres centavos', de Bertold Brecht, y 'Marat/Sade', de Peter Weiss.

Al frente del elenco estable de Atalaya, como siempre, Carmen Gallardo, una de las actrices más reconocidas de los escenarios, con sus cinco nominaciones en los premios Max. Tres únicas representaciones del 11 al 13 de febrero.

Instalación 'La conversación del futuro', de Ikea. Foto Madrid Design Festival.

Madrid, capital y escaparate del diseño

Desde el 15 de febrero y durante todo el mes de marzo, la capital acoge la quinta edición de Madrid Design Festival, convertido en un proyecto de largo recorrido que atraviesa toda la ciudad. Con permiso de Valencia –Capital Mundial del Diseño en 2022 y ciudad invitada en el festival–, Madrid se convierte en escaparate y capital del diseño a través de un evento que abarca todas las disciplinas vinculadas al diseño en un formato contemporáneo e innovador. Madrid Design Festival ha planificado un programa de actividades para los profesionales y también para el público en general, con 41 exposiciones –algunas ya en curso–, más de 200 actividades, 7 instalaciones –una de Ikea, que se instalará en la plaza de Colón– y 69 encuentros profesionales.

Youtube Video

Cine: de 'Licorice Pizza' al concierto final de los Beatles

Poco a poco, van llegando a las carteleras las películas nominadas a los Oscar, como es el caso de 'Licorice Pizza'

'Licorice Pizza'

Un reparto de secundarios de lujo (Sean Penn, Tom Waits, Bradley Cooper) ponen las caras famosas a la nueva película del siempre interesante Paul Thomas Anderson (Magnolia). El director californiano hace un viaje atrás en su tiempo y nos lleva al Valle de San Fernando, en Los Ángeles, para contarnos la historia de un adolescente actor infantil que se enamora de una chica mayor que él, una relación que le hará darse de bruces con la madurez a través de una serie de aventuras. El protagonista es Cooper Hoffman, hijo del fallecido Philip Seymour Hoffman, y amigo íntimo de Anderson.

'Get back: el último concierto'

Tras el sonado estreno televisivo de 'Get back', el megadocumental sobre la grabación del 'Let it be' de los Beatles, llega ahora 'El último concierto', un extracto de 60 minutos de la obra de Peter Jackson ('El Señor de los Anillos') en el que se nos muestra, con todo lujo de detalles, el famoso último concierto de los Beatles, en la azotea del edificio de su sede en Londres.

'Uncharted'

Dirigida por Ruben Fleischer y protagonizada por Tom Holland, Mark Wahlberg y Antonio Banderas, 'Uncharted' es una adaptación de la famosa serie de videojuegos homónima.

Más propuestas y experiencias

#El legado de José Luis Cuerda es 'Contingente y necesario'

#Valencia se convierte en la capital del cine

#Un concierto de película (de amor) para San Valentín

#El mapa de la trufa en invierno