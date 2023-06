Blinken visita Pekín para rebajar las tensiones entre Estados Unidos y China

El secretario del Departamento de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, llegaba este domingo a Pekín con la intención de rebajar las tensiones entre EEUU y China, provocadas, principalmente, por el apoyo del país que preside Joe Biden a Taiwán, por las maniobras militares de China realizadas alrededor de la isla en respuesta y por las recientes especulaciones de intentos de espionaje por parte de China.

Matthew Miller, el portavoz del Departamento, así lo explicaba en su cuenta de Twitter: "Blinken está en la República Popular China. Nuestra relación con China es una de las más complejas y consecuentes. Es importante que mantengamos la comunicación entre nuestros dos países".

El secretario de Estado, que ya se había reunido previamente con su homólogo chino, Qin Gang, abordará en este encuentro "la cooperación económica, el conflicto entre Rusia y Ucrania, la cuestión de Taiwán y la preparación de las siguientes reuniones de alto nivel", según medios del país asiático.

La visita, que ha sido pospuesta durante semanas debido a la polémica que causó el descubrimiento y derribo de un globo aerostático chino en territorio estadounidense, es la de más alto nivel desde que el entonces secretario de Estado Mike Pompeo viajara a China en 2018. El globo fue avistado por primera vez en enero y fue derribado en el Atlántico por el Ejército de Estados Unidos por orden del presidente estadounidense Joe Biden.

Por su parte, Biden manifestaba este mismo sábado que espera poder reunirse en los próximos meses con el presidente chino, Xi Jinping, y explicaba que los dirigentes chinos no parecen estar al tanto de los destalles sobre el globo aerostático chino derribado en Estados Unidos en febrero.

"China tiene algunas dificultades legítimas que no tienen que ver con Estados Unidos", afirmaba el mandatario. "Creo que una de las cuestiones provocadas no fue tanto que fuera derribado, pero no creo que los dirigentes supieran dónde estaba o qué llevaba ni qué estaba pasando", apuntaba Biden en rueda de prensa antes de abordar el Air Fore One de camino a Filadelfia para el primer acto de campaña para su reelección en 2024.