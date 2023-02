EEUU sanciona a seis empresas chinas que "amenazan la seguridad nacional" tras el incidente del globo espía

La Oficina de Industria y Seguridad del Departamento de Comercio de Estados Unidos ha añadido este viernes seis empresas chinas a una lista negra de sanciones por ser una "amenaza a la seguridad nacional", como resultado a la tensión entre Washington y Pekín por la incursión de un globo aerostático en el espacio aéreo estadounidense.

El Departamento de Comercio de Estados Unidos ha sancionado a seis empresas chinas por ser entidades vinculadas a los programas aeroespaciales del Ejército Popular de Liberación, incluidos los dirigibles, globos y otros componentes relacionados utilizados por las Fuerzas Armadas para "labores de inteligencia y reconocimiento" que van en contra de los intereses y la seguridad de Estados Unidos.

Como consecuencia de esta sanción, las seis empresas chinas incluidas en esta lista de entidades tienen prohibido obtener artículos y tecnologías estadounidenses sin autorización previa o una licencia del Gobierno de Estados Unidos. Además, según ha añadido el comunicado, esta sanción "envía un mensaje claro a empresas, gobiernos y otras partes interesadas" que recalca que estas entidades representan "una amenaza para la seguridad nacional".

No obstante, el Departamento de Comercio no ha especificado hasta qué punto estas seis compañías están vinculadas a exportadores estadounidenses o en qué medida sus operaciones se verán afectadas por las restricciones.

Las seis empresas sancionadas son Beijing Nanjiang Aerospace Technology Co.; China Electronics Technology Group Corporation 48th Research Institute; Dongguan Lingkong Remote Sensing Technology Co.; Eagles Men Aviation Science and Technology Group Co.; Guangzhou Tian-Hai-Xiang Aviation Technology Co. y Shanxi Eagles Men Aviation Science and Technology Group Co.

"El uso de globos de gran altitud por parte de China viola nuestra soberanía y amenaza la seguridad nacional estadounidense.", ha afirmado en dicha misiva el subsecretario de Comercio Don Graves.

Esta semana, los servicios de Inteligencia de Estados Unidos vincularon el presunto globo espía chino derribado el pasado sábado con un gran programa de vigilancia orquestado por el Ejército de China, motivo por el que ha advertido a sus aliados sobre las maniobras del gigante asiático.

Además de en Estados Unidos, China habría volado globos de vigilancia sobre activos militares en países y áreas de interés estratégico emergente para el gigante asiático, incluidos Japón, India, Vietnam, Taiwán o Filipinas, según han relatado altos funcionarios estadounidenses al diario The Washington Post.

El globo fue avistado por primera vez la semana pasada sobre Montana y cruzó el país hasta la costa este hasta llegar al Atlántico, donde fue finalmente derribado por el Ejército de Estados Unidos por orden del presidente Joe Biden.

Por su parte, el Gobierno de China confirmó que el globo localizado por las autoridades estadounidenses en el espacio aéreo del país norteamericano era de su propiedad, si bien matizó su "naturaleza civil" y su propósito para la "investigación científica" y condenó de forma enérgica el derribo del artefacto.

Un segundo globo chino fue localizado la semana pasada sobre Latinoamérica, avistamiento que confirmó la Fuerza Aérea de Colombia y que llevó a Costa Rica a mandar sus quejas al Gobierno de China. Mientras, la portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Mao Ning, indicó que este segundo globo habría entrado "por error" en el espacio aéreo de varios países, insistiendo en que Pekín respeta el Derecho Internacional y "no representa ninguna amenaza para ningún país".