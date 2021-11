La Generalitat Valenciana negocia comprar a Vithas el hospital Valencia al Mar por 9 millones

El edificio centenario del Hospital Valencia al Mar en el barrio marítimo de la capital valenciana podría tener una nueva vida después de que su propietario, el grupo Vithas, lo cerrase hace algo más de un año al considerar que el centro sanitario no era rentable frente a sus hospitales más modernos en la ciudad.

La Generalitat Valenciana está trabajando en la compra del Hospital Valencia al Mar, ubicado en el distrito Marítimo, por 9 millones de euros para reconvertirlo en un espacio sociosanitario, según han confirmado fuentes del Consell a Europa Press.

La operación de compraventa estaría financiada a cargo de fondos europeos, según la información sobre la operación que ha adelantado este martes Valencia Plaza.

Vithas, que sumó este centro tras imponerse en la compra del grupo sanitario valenciano Nisa, optó por cerrar el hospital en 2020 por las pérdidas que acumulaba desde 2012 de forma ininterrumpida y que en 2019 ascendieron a 1,3 millones, lo que, según la empresa, hacía "completamente insostenible" su continuidad.

El Hospital Valencia al Mar se encuentra en un emblemático edificio modernista inaugurado en 1903, levantado en el distrito Marítimo, y declarado patrimonio histórico-artístico.

Al respecto, el alcalde de Valencia, Joan Ribó, ha defendido la decisión de la Generalitat de adquirir el Hospital Valencia al Mar para darle un uso sociosanitario y se ha mostrado a favor de esa compra y de incrementar los servicios públicos en la ciudad. Así, ha valorado que pueda seguir siendo una infraestructura sanitaria o de servicios sociales como un centro de día.

Ribó se ha pronunciado de este modo tras firmar un convenio con el conseller de Economía, Rafa Climent, preguntado por esa adquisición. "Me parece estupendo todo lo que sea que la Generalitat compre temas de salud, igual que me parece estupendo lo de Torrevieja y me pareció estupendo lo de Alzira -ha dicho respecto a la reversión de estas áreas de salud-", ha indicado. "Tener una sanidad pública para el Ayuntamiento es un objetivo fundamental", ha añadido.

Futuro

Asimismo, el primer edil ha considerado "muy interesante" que el Hospital Valencia al Mar pueda convertirse en un espacio vinculado a los servicios sociales, como un centro de día, para "aumentar el número de plazas de este tipo". "València tiene una carencia a ese nivel. Que se trabaje en esa dirección me parece estupendo", ha afirmado.

Preguntado por si el Ayuntamiento ha recibido alguna oferta para comprar ese hospital, Joan Ribó ha dicho que no y ha recordado que el consistorio no tiene competencias en los citados ámbitos y que estas son autonómicas. "Sí a la opción autonómica. Tenemos claro que esa es la mejor opción", ha aseverado.