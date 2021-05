Sanidad descarta que Janssen cumpla el envío de vacunas y busca alternativas

El Ministerio de Sanidad descarta que los 5,5 millones de dosis de Janssen que estaban previsto para el segundo trimestre vayan a llegar en su totalidad. De hecho, el departamento que dirige Carolina Darias ya trabaja buscando alternativas para que no afecte al plan de vacunación.

"Janssen tenía una gran dependencia de la fábrica Emergent, en Estados Unidos, que la FDA suspendió su actividad. Hace unos días hubo una reunión y se decidió no levantar, por el momento, esa suspensión. Están trabajando en Leiden (Holanda) para compensar la falta de dosis pero lo de Emergent les ha condicionado. Esperamos que a partir de julio el suministro empiece a normalizarse y que en agosto esté a pleno rendimiento. Por otro lado, para compensar esa falta de dosis,. trabajamos con otros laboratorios para que no afecte al objetivo de vacunación", dicen desde el ministerio.

Hasta la fecha, el laboratorio ha enviado a España algo más de medio millón de dosis, un 10% aproximadamente del envío total programado. El proceso de fabricación de esta vacuna, según datos de Janssen, es de aproximadamente 90 días desde que se comienza el proceso hasta que se puede distribuir. Si hubieran empezado a trabajar es las instalaciones holandesas tras la autorización, a finales de marzo principios de abril, efectivamente sería julio cuando las entregas de esta empresa se normalicen.

Por otro lado, Sanidad, que sigue confiando en el calendario de vacunación anunciado por Pedro Sánchez, también ha puesto el foco en que en esa fecha no se va a acabar la campaña. más allá de que evidentemente quedarán personas por vacunar (un 30%), el ministerio se refiere a los refuerzos que se van a necesitar más otra campaña de vacunación masiva que se producirá en 2022. "Aunque se hable de agosto, el trabajo tiene que seguir. Necesitamos vacunas que tengan capacidad de enfrentar a las variantes del virus. La apuesta es que las inmunizaciones se produzcan con vacunas de ARN mensajero (se han comprado 1.800 millones de dosis a Pfizer para 2022 y 2023), pero la inyección de recuerdo será con otra tecnología, la de proteína", dicen.

A día de hoy no hay ninguna de estas vacunas aprobadas, pero no son ya bastante famosas. "Son las de Sanofi/GSK, Novavax e Hipra", aseguran las fuentes ministeriales.

La primera de ellas ya está comprada por la Unión Europea. Son 300 millones de dosis que se adquirieron a finales de 2020 y que se esperaban en el mercado para mediados de año. Sin embargo, el prototipo no alcanzó el hito de eficacia que perseguían y Sanofi decidió comenzar de nuevo. Ahora apunta a finales de 2021. La segunda de ellas, Novavax, se fabrica en España, en las instalaciones de la farmacéutica gallega Zendal. Europa no termina de cerrar el preacuerdo de 200 millones de dosis que tenían con la empresa estadounidense y esta última avisó hace unos días que no sería hasta octubre cuando trataran de buscar la comercialización efectiva.

Por último, Hipra es una empresa catalana cuyo proyecto adelantó este medio. Hace unas semanas el presidente del Gobierno visitó sus instalaciones y se anunciaron 400 millones de dosis de la futura vacuna a partir del año que viene.