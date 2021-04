Qué está pasando en Chile: crecen los contagios con buena parte de la población vacunada

Paco Vega Madrid

Las vacunas contra el Covid-19, ya sea la rusa, la china o las aprobadas en Europa, están mostrando una gran efectividad contra el Covid-19. Sin embargo, no hay que bajar al guardia frente a la transmisión del SARS-CoV-2 hasta que se llegue a la ansiada inmunidad de grupo porque el riesgo sigue presente. El claro ejemplo está siendo Chile, que está viviendo una de las olas más críticas de la pandemia con una población inmunizada que supera el 40%.

Qué está pasando en Chile: repunte de Covid-19 con gran parte de la población vacunada

El país vive desde hace semanas los momentos más críticos de toda la crisis sanitaria, con una segunda ola que se agravó después de las vacaciones de verano, y que ha puesto contra las cuerdas al sistema hospitalario. Así, las autoridades sanitarias chilenas anunciaron el domingo que se contabilizaron 7.945 casos nuevos de covid-19 y 133 fallecidos en las últimas 24 horas, lo que deja el balance total de la pandemia en poco más de 1 millón de contagios y 24.346 decesos. No obstante, el peor de los datos se ha registrado en la ocupación de camas UCI, que supera el 95 %, lo que implica que solo quedan 174 camas críticas libres en todo el país.

La saturación hospitalaria ha llevado al Gobierno a reforzar las instalaciones con un aumento de 200 camas críticas en los próximos días, además de contemplar la contratación de médicos extranjeros, jubilados y estudiantes. Asimismo, las autoridades han blindado las fronteras y acordaron aplazar las elecciones que se iban a celebrar este 10 y 11 de abril al 15 y 16 de mayo. Mientras, el exministro de Sanidad chileno Jaime Mañalich ha confesado de que el presidente del país, Sebastián Piñera, "se equivocó" al hablar de inmunidad de grupo de cara al mes de junio en relación con la pandemia de coronavirus.

Cuántas personas hay vacunadas en Chile y con qué vacuna

Esta mala situación que vive el país ha sorprendido más porque Chile es una de las naciones latinoamericanas que más extendida tiene la vacunación. Así, acumula más de siete millones de personas vacunadas con al menos una dosis y unas cuatro que recibieron ambas. Con esas cifras está inmunizada el 26,6% de la población objetivo de la campaña (15,2 millones sobre un total de 19 millones de habitantes del país). Más del 90% de los vacunados ha recibido la vacuna china CoronaVac, del laboratorio Sinovac.

En términos absolutos, la inmunización no ha logrado por ahora frenar el número de contagios, aunque sí ha servido para disminuir los ingresos a UCI de los adultos mayores de 70 años (que en su mayoría ya han recibido las dos dosis de la vacuna) y en los últimos días solo representan un 12 % del total de hospitalizados.

Por qué Chile está registrando un aumento de los casos de Covid-19

Lo que parece que está sucediendo en Chile es un aumentó de los contagios de Covid-19 por la relajación de las medidas, la lucha contra las nuevas variantes, que alguna de ellas podría ser resistente a las vacunas; y una campaña de inmunización importante, pero incompleta.

1. Nuevas variantes: el exministro de Sanidad chileno Jaime Mañalich ha alertado, en el diario La Tercera, que es complejo hablar de alcanzar una inmunidad de grupo con las variantes que están apareciendo. Así, ha manifestado que calcula que "la inmunidad segura" llegará la próxima primavera (otoño para el hemisferio norte) siempre y cuando no aparezcan "nuevas variantes significativas". Actualmente, según el informe de circulación de variantes del SARS-Cov-2, del pasado 26 de marzo, el país ha registrado casos de la variante británica, brasileña, nigeriana y californiana.

2. Poca efectividad de la vacuna para evitar el contagio si no se ha recibido la pauta completa (dos dosis): un estudio realizado por la Universidad de Chile sobre la vacunación contra el covid-19 en Chile, que recoge la agencia AFP, mostró que la vacuna proporciona un 56,5% de efectividad para prevenir nuevos contagios dos semanas después de la administración de la segunda dosis y destacó que una sola dosis no protege contra una infección por el coronavirus. "Vacunarse disminuye muy significativamente la posibilidad de un contagio; no la elimina pero la disminuye mucho, por lo tanto hay que vacunarse", dijo el rector de la Universidad de Chile, Ennio Vivaldi, durante la conferencia de prensa virtual en la que se presentaron los resultados de este primer estudio.

Otro de los mensajes es que la primera dosis de la vacuna no tiene después de cuatro semanas ningún efecto relevante. Por lo tanto, seis semanas después de vacunarse "para todos los efectos prácticos se está en la misma situación de vulnerabilidad ante un contagio de quien no se hubiera vacunado", agregó. Los resultados son especialmente concluyentes en las curvas de nuevos contagios de las personas mayores de 70 años, quienes mayoritariamente completaron ya el esquema de vacunación, tras un proceso que arrancó de forma masiva en Chile el 3 de febrero pasado.

3. Relajación de las medidas: la tercera de las razones que que explican el repute de casos en Chile tiene que ver con la relajación de medidas. Los expertos, autoridades y Centros para el Control y Prevención de Enfermedades no cesan en recordar que el virus se puede transmitir aunque se esté vacunados. Así, alientan a mantener la mascarilla, las restricciones a la movilidad o la distancia social hasta que haya un número importante de vacunados que haga pensar en una inmunidad de rebaño.