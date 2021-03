¿Cómo combatir el cambio climático? Los hábitos de Bill Gates para reducir la huella de carbono

El que fuese fundador de Microsoft, Bill Gates, continúa incipiente en su objetivo de crear un mundo más sostenible. Así, tras publicar su libro Cómo evitar un desastre climático, el magnate ha participado en un coloquio donde ha desvelado algunos de sus hábitos para reducir la huella de carbono. Una tarea en la que considera que cada persona puede aportar su grano de arena y así evitar otro desastre como el actual marcado por la pandemia de la covid-19.

Ha sido el foro de Reddit Ask me everything ('Pregúntame cualquier cosa'), recogido por CNBC, donde Bill Gates ha vuelto a insistir en la importancia de defender el medioambiente. Tras advertir de la llegada de una pandemia que cambiaría el mundo, el multimillonario se ha volcado mediante su fundación en la salud humanitaria, que ahora le está llevando a centrarse en la sostenibilidad.

"En los próximos 40 años, se proyecta que los aumentos en las temperaturas globales aumentarán las tasas de mortalidad global en la misma cantidad: 14 muertes por cada 100.000 habitantes, lo que hará que el cambio climático sea tan mortal como la covid-19", ha advertido Gates haciendo hincapié en el crecimiento de las emisiones.

"El cambio climático será tan mortal, o más, como la covid-19"

Unas emisiones que en pleno 2021 resulta clave intentar reducir y para lo que el fundador de Microsoft ya lleva a cabo rutinas diarias. Entre ellas estaría tener paneles solares, conducir coches eléctricos o comer carne sintética. Un alimento, Gates ya ha venido mencionando que es clave para el devenir humano y que los países ricos deben basar la mayor parte de su ingesta en ello.

El efecto 'bueno' de la pandemia

Además, otra de las rutinas que el magnate considera clave es la de reducir los viajes en avión. Algo que "la pandemia ha demostrado que se puede conseguir", y por lo que Gates anima a que el teletrabajo también colabore en este hábito.

Para ello, Microsoft ya tiene la herramienta Teams (supervisada por el propio Gates), por la que se permite la comunicación y reuniones de trabajo de forma virtual. "Compro combustible de aviación verde, pago por la captura de aire directa de Climeworks y ayudo a financiar bombas de calor eléctricas en viviendas de bajo coste para reemplazar el gas natural", añadió el multimillonario en lo que fue el repaso a sus hábitos para combatir el cambio climático.