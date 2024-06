Mapfre rechaza volver a Muface si no mejoran las condiciones

La arena del reloj ha empezado a caer ante la llegada del momento en el que las aseguradoras y la Administración Pública se sienten oficialmente a negociar las condiciones del nuevo concierto sanitario con Muface. Hasta entonces, solo se conocía la posición de la mayoría de las entidades que actualmente forman parte del mutualismo administrativo, pero no del resto de grupos de la industria. Ahora, Mapfre, que prestó servicio hasta 2009, rechaza volver si no mejoran las condiciones actuales, según ha indicado la compañía a elEconomista.es.

La CEO de Mapfre Iberia, Elena Sanz, ha apuntado durante el 'XLI Seminario APIE. El rol de las empresas en la nueva economía' , organizado por la APIE y BBVA, que "siempre que se abre el proceso, nosotros estudiamos si es rentable y adecuado para Mapfre y lo haremos, ahora mismo sabéis que no estamos, pero lo haremos cuando se vean las condiciones". "Entraremos si es rentable para Mapfre y para los clientes", agrega. Si el nuevo concierto cuentan con las mismas condiciones que el actual la aseguradora no tendrá interés en entrar.

Asimismo, la entidad ha explicado a este medio que no hay unas condiciones o requisitos concretos pensados que tenga que cumplir el nuevo modelo, sino que analizarán la propuesta y verán si les interesa estar allí.

Cabe recordar que, cuando decidió salirse de él fue precisamente por "la negativa evolución de los resultados", explicó la compañía en su informe anual consolidado de dicho año. En ese ejercicio, Mapfre obtuvo unos ingresos por primas del sistema de seguro de los funcionarios de 127,4 millones de euros entre Muface e Isfas. En dicho año, la prórroga del concierto firmada en 2008 contemplaba un presupuesto estimado de 912,31 millones de euros, un incremento del 4,8% de la prima media ponderada mensual por persona. El que se programó para los ejercicios de 2010 y 2011 recogía un aumento medio de la prima del 2,5%, y la aseguradora decidió rechazarlo "por no ser rentable".

La retirada de Mapfre del concierto en su momento, junto a Caser, que también lo abandonó el mismo año, supuso que algo más del 15% de la cartera total tuviera que recolocarse en otras aseguradoras si quería continuar con el modelo público. Esto fueron 234.168 clientes, de los cuales Mapfre daba servicio a 117.381 personas.

Muface, a pesar de no ser un negocio netamente positivo para las aseguradoras, puede llegar a ser llamativo para estas por lograr más cartera de clientes que, de otra manera, no podrían. Actualmente esta entidad es sexta en el ranking de grupos y entidades de salud recogido por Icea entre enero y marzo de 2024, donde perdió posición con AXA respecto al mismo periodo del año anterior en cuanto a primas imputadas. No obstante, en este indicador crece un 12,87% comparado con el primer trimestre de 2023, y en la cuota de mercado llegó al 6,42%, 0,28 puntos porcentuales más que en marzo del año pasado.

Descontento entre las aseguradoras

En los últimos tiempos la mayor parte de las entidades que actualmente prestan servicio a Muface han mostrado su descontento con el modelo. Primero, fue DKV, que posee uno de cada cinco asegurados. El verano pasado se plantó y pidió a la Administración un incremento de, al menos, el 40% de la prima actual. Sino no iban a renovar en el próximo convenio.

Por su parte, Mutua Madrileña (quién posee alrededor del 50% de SegurCaixa Adeslas) durante la presentación de sus resultados de 2023 también exigió una subida en el precio de las pólizas de, por lo menos, más del 10% para evitar las pérdidas que están padeciendo las aseguradoras.

Por último, SegurCaixa Adeslas – que posee la mayor cartera de usuarios - la semana pasada dio un ultimátum a la Administración. Ante las condiciones del actual modelo de Muface, , su director general, Javier Murillo, afirmó que si no se tomaban medidas económicas y se producía una mejora sería imposible su participación en el siguiente convenio. También indicó que necesitan condiciones financieras y sanitarias con unas bases justas para que puedan mantener su presencia en el nuevo modelo.

En la actualidad, el mutualismo administrativo presta servicio a más de dos millones de personas. Pueden escoger entre ser atendidos en la sanidad pública o privada. Ocho de cada diez prefieren la segunda opción.