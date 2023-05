El gasto en medicamentos con receta será de 257.976 millones en cinco años

El gasto mundial de medicamentos será de 452.588 millones de euros en los próximos cinco años, de los cuales el 43% vendrá de la mano de los medicamentos con receta (257.976 millones). Este tipo de medicamentos están destinados a tratar patologías crónicas, complejas y raras, un tipo de enfermedades que son duraderas y a menudo sin cura directa, por lo que estas terapias están pensadas para ser utilizadas durante más de seis meses. Debido a sus características son más caros que otros medicamentos y su precio medio ronda los 5.464 euros al año.

El gasto dedicado a estos medicamentos ha experimentado un crecimiento significativo en los últimos años. Concretamente, en 2012 representaban una proporción del gasto total del 24%, mientras que en cuestión de diez años ha aumentado 19 puntos porcentuales, hasta llegar al 43%. Según se desprende del informe 'The Global Use of Medicines', elaborado por la consultora Iqvia, la mayor proporción del gasto en estos productos viene de los mercados desarrollados. "Los países emergentes se han quedado rezagados en el gasto de medicamentos especializados en 2022 y se espera que no cambie en 2027", recoge el informe.

Las perspectivas del gasto mundial en medicamentos han cambiado considerablemente durante la pandemia de Covid-19, pero se espera que sean muy similares a las de las fechas previas a la pandemia, excluyendo el gasto en vacunas y terapias para tratar el Covid-19. Se prevé que el gasto farmacéutico de las potencias en Europa aumente 54.000 millones de euros en 2027. Francia, Alemania, Italia, España y Reino Unido pasarán de desembolsar 187.250 millones en 2022 a 241.410 millones dentro de cinco años, es decir, un 28,9% más. No obstante, este crecimiento relativo es menor al registrado en el periodo comprendido entre 2022 y 2017, cuando el gasto farmacéutico creció un 33,2%. De hecho, en una década (contando desde el 2017 hasta 2027) aumentará un 71,6%, según Iqvia.

La biotecnología representará el 35% del gasto mundial e incluirá tanto terapias celulares y génicas innovadoras, así como un segmento de biosimilares. Se espera que continúen los grandes avances, especialmente en oncología e inmunología. También se prevén notables innovaciones con moléculas pequeñas en estas enfermedades, así como en neurología.

Áreas con más gasto

Las áreas terapéuticas con mayor previsión de gasto para 2027 serán la oncología y la inmunología. El mismo informe recoge que se prevé que el gasto sanitario de ambas áreas terapéuticas alcance los 500 millones de euros. Los medicamentos para tratar la diabetes y aquellos para tratar las enfermedades cardiovasculares serán las siguientes áreas con más volumen de gasto.

La tasa de crecimiento anual compuesto será de hasta el 16% en el área de la oncología en los próximos años. Se espera que el aumento del gasto en oncología esté motivado por el diagnóstico precoz de los pacientes, la introducción de nuevos fármacos y el mayor acceso a nuevos medicamentos contra el cáncer en más países desarrollados. En los próximos cinco años se incorporarán a la actual cartera de productos oncológicos más de cien nuevos fármacos.