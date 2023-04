El gasto en oncología e inmunología ascenderá a 500 millones en cinco años

Las áreas terapéuticas con mayor previsión de gasto para 2027 serán la oncología y la inmunología. Así se desprende del informe 'The Global Use of Medicines', elaborado por la consultora Iqvia, donde se prevé que el gasto sanitario de ambas áreas terapéuticas alcance los 500 millones de euros. Los medicamentos para tratar la diabetes y aquellos para tratar las enfermedades cardiovasculares serán las siguientes áreas con más volumen de gasto.

La tasa de crecimiento anual compuesto será de hasta el 16% en el área de la oncología en los próximos años. Se espera que el aumento del gasto en oncología esté motivado por el diagnóstico precoz de los pacientes, la introducción de nuevos fármacos y el mayor acceso a nuevos medicamentos contra el cáncer en más países desarrollados. En los próximos cinco años se incorporarán a la actual cartera de productos oncológicos más de cien nuevos fármacos.

Por su parte, el crecimiento anual compuesto del área de inmunología no será tan alto (2-3%) como consecuencia de la pérdida de patentes y del lanzamiento de nuevos biosimilares en este campo. Mientras que los nuevos productos para la psoriasis, dermatitis atópica y asma grave han impulsado el crecimiento del gasto en esta área, el impacto de los biosimilares lo ralentizará en los próximos años. El gasto en diabetes en los mercados desarrollados refleja tanto el uso constante de terapias más antiguas tipo 2 en los pacientes como la adopción de nuevas terapias en fases más avanzadas del tratamiento.

Se espera que la mayoría de las demás áreas terapéuticas crezcan en un dígito hasta 2027, con la excepción de la obesidad, que se prevé que crezca del 35 al 38%, ya que se dispone de tratamientos muy eficaces y se espera que se generalice su uso en muchos países. El crecimiento del gasto en vacunas (excluidas las vacunas antigripales y las vacunas Covid-19) se prevé que disminuya ligeramente en los próximos cinco años, ya que parte del crecimiento de los últimos cinco años se debió a la adopción de vacunas más nuevas, cuyo uso está más consolidado. Los medicamentos para la tos, el resfriado y la gripe, incluidas las vacunas antigripales crecerán más de un 5% hasta 2027.