Los problemas de suministro de fármacos crecen un 31%

Los problemas en el abastecimiento de medicamentos mantienen la tendencia al alza en los últimos tres años. Según el informe semestral sobre problemas de suministro publicado por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), esta problemática ha incrementado un 31% en el primer semestre del año con respecto al mismo periodo de 2021. Dentro de los grupos de terapias más afectados, los fármacos del sistema nervioso y cardiovascular son los que registran los mayores problemas de suministro.

Los medicamentos que más impacto tienen sobre los pacientes no muestran señal de alarma. Sin embargo, no ocurre lo mismo en aquellos de uso hospitalario. Por categoría de prescripción, el 9,67% de los fármacos presentes en los hospitales se vio afectado por el desabastecimiento. Tal y como recoge el comunicado de la agencia, los problemas de fabricación no derivados de problemas de calidad se articulan como la principal razón de la subida (25,3%). Los problemas de capacidad de la planta (24,6%), el aumento de la demanda (22%) y los problemas con el suministro de principios activos (8%) se suman a la lista. Por su parte, la incidencia del Covid-19 en este campo está cada vez más lejos (3%).

El organismo ha concedido autorizaciones de comercialización excepcional para evitar el desabastecimiento y garantizar el acceso de los pacientes a todos los medicamentos. Pero también se ha visto obligado a permitir la importación de doce medicamentos que no estaban autorizados en España. Los fármacos Benestan (indicado para tratar los síntomas funcionales derivados del aumento del tamaño de la próstata), o Sinogan (para el tratamiento de esquizofrenia, psicosis agudas transitorias o estados paranoides) son ejemplos de medicamentos que llegaron a España por esta vía.

La situación de desabastecimiento se produce cuando las unidades disponibles de un medicamento en el canal farmacéutico son inferiores a las necesidades de consumo nacional. La radiografía actual muestra que de las 32.299 presentaciones disponibles a junio de 2022, un 3,42% sufrieron la problemática. A pesar de que el porcentaje es bajo, los datos son superiores a los que se registraron en el mismo periodo del pasado año. La agencia dependiente de Sanidad lo achaca a una mayor concienciación y comunicación de los problemas por parte de la industria y al aumento de la capacidad de detección de las autoridades.

Farmacéuticas más afectadas

La francesa Sanofi es la farmacéutica que mayor problema de abastecimiento ha presentado en el primer semestre del año, con un total de 108 presentaciones afectadas. Con casi la mitad menos, la sigue Kern Pharma (65), un laboratorio especializado en genéricos perteneciente al grupo catalán Indukern. El top 3, 4 y 5 lo competan Accord Healthcare (56), Viatris (56) y Teva (45).

Para minimizar el impacto del problema y conocer la situación global del mercado, la AEMPS requiere a las farmacéuticas titulares de los medicamentos un reporte periódico de datos sobre stock, ventas y previsiones de próximas recepciones. El objetivo de estas medidas será gestionar los problemas de los medicamentos considerados críticos o de aquellos cuya ausencia puede generar un impacto asistencial.