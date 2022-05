Así son las dos nuevas variantes de ómicron que triplican los casos de covid en Sudáfrica

El número de casos positivos de covid-19 en Sudáfrica ha crecido con fuerza en las dos últimas semanas debido, según opinan los expertos, a dos nuevas variantes de ómicron descubiertas recientemente.

Las subvariantes BA.4 y BA.5 han triplicado los casos diarios de infección, que han pasado de cerca de 1.500 al día a superar los 5.000, según las cifras de la Organización Mundial de la Salud.

No obstante, los científicos sudafricanos descartan que BA.4 y BA.5 sean más contagiosas que ómicron o que sean capaces de superar las defensas de las vacunas, sino que relacionan el aumento de las infecciones con la pérdida de inmunidad con el paso de los meses.

"Dado que el aumento de los contagios ocurre cuatro meses después del inicio de la ola de ómicron, es plausible que la disminución de la inmunidad sea un factor importante", escriben los autores del informe.

Donde sí parecen ser más contagiosas las nuevas variantes es en las personas que no han sido vacunadas, y que solo tienen las defensas naturales que su cuerpo creó tras contraer la primera versión de ómicron, la llamada BA.1, según explica Tulio de Oliveira, uno de los autores del informe, en The New York Times.

"Esa es la razón por la que está empezando a originarse una nueva ola en Sudáfrica", afirma el doctor. "Lo que estamos viendo ahora, o al menos los primeros indicios, no es que surjan variantes completamente nuevas, sino que las variantes actuales están empezando a generar linajes de sí mismas".

Los científicos exponen que las variantes BA.4 y BA.5 han ganado terreno rápidamente frente a los linajes anteriores. Si durante la cuarta ola de contagios que sufrió el país en diciembre y enero dominó la BA.2, las nuevas variantes ya suponen más del 50% de los casos detectados.

Los autores del informe también apuntan a que estas dos nuevas variantes surgieron a raíz de esa cuarta ola, entre diciembre y enero, mientras que la BA.2 habría surgido entre octubre y noviembre.

Ya se han encontrado en EE.UU.

Las dos ramificaciones BA.4 y BA.5 de la variante ómicron ya han sido detectadas en Estados Unidos. Según el servicio Gisaid de seguimiento de variantes de covid-19, en Norteamérica hasta el pasado viernes había secuenciados 12 casos de la subvariante BA.4 y cinco de la BA.5, según ha publicado la revista Fortune.