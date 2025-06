La nutricionista Sandra Moñino, sobre las tostadas con mantequilla para desayunar todos los días: "Son igual de saludables que con aceite de oliva"

El desayuno es la primera comida del día. Ahora bien, para muchos españoles y españolas parece no ser la más importante. De hecho, hay quienes deciden saltársela u optar por algo rápido, que no requiera mucha preparación. Tan solo un pequeño porcentaje decide hacerse algo elaborado.

Sin embargo, la opción preferida continúa siendo las tostadas. Aunque hay algunos que deciden untarse mantequilla para empezar el día, existen otros individuos que se decantan por el aceite. Incluso se puede añadir jamón o tomate si deseamos fantasear un poco más.

En profundidad

¿Y cuál es la mejor opción de estas dos alternativas? Pues bien, según ha declarado la nutricionista Sandra Moñino, en su pódcast 'Con jengibre y limón', "si te sientan bien los lácteos, una tostada con mantequilla es igual de saludable que una con aceite de oliva virgen extra".

"Hay personas que los lácteos le sientan mal, entonces es como si me dices '¿comer queso es bueno?'. Pues sí, es bueno si te sienta bien. Si no toleras los lácteos de vaca, la mantequilla no es lo mejor que puedes tomar. Tómala de cabra o de oveja y si no la encuentra toma GHEE, que es la mantequilla clarificada", ha mencionado la experta.

Más detalles

Y la publicación no ha tardado en generar polémica en Instagram, principalmente por la mantequilla -que no la margarina, la cual es una grasa no saludable-. A juicio de Moñino, la mantequilla de buena calidad es toda aquella que tiene correctos ingredientes y que proviene de la cabra o de la oveja.

Para los que se pregunten qué ingredientes debería llevar, Moñino ha manifestado que solo debemos fijarnos en el mercado en que ponga "mantequilla", ya sea procedente de "vaca, cabra o de oveja". "Simplemente ese ingrediente", ha concluido su intervención.