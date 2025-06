Los alimentos que podrían adelantar la primera menstruación, según un estudio

La primera menstruación —conocida como menarquía— es el indicativo de que todas las partes del sistema reproductivo femenino han madurado. Normalmente, esto suele producirse entre los 11 y los 15 años. Sin embargo, en algunas personas este evento puede producirse antes de los 11 años, lo que sería una menarquía temprana, que podría conllevar algunos riesgos para la salud en la vida adulta, como un mayor índice de masa corporal, enfermedades metabólicas o diabetes, entre otras.

Una investigación estadounidense publicada en la National Library of Medicine trató de evaluar las posibles causas que propiciaban una menstruación a edades tempranas. Una de las primeras fue que existía una vinculación directa entre las niñas con obesidad y la madurez del aparato reproductor. No obstante, este no es el único factor, puesto que la alimentación también podría jugar un papel clave.

Según este estudio, aquellas niñas que ingerían una mayor cantidad de proteína tenían asociada un mayor riesgo. Por cada gramo diario de proteína animal en la infancia, la edad de la menarquía se adelanta aproximadamente dos meses. Por otra parte, la menstruación se retrasaba en las niñas que consumen una mayor cantidad de fibra y de ácidos grasos monoinsaturados.

La importancia de la dieta saludable

Otras investigaciones, en cambio, asocian una mayor ingesta de yogur con una posibilidad menor de que la primera menstruación sea temprana, así como una restricción calórica durante la infancia. En cambio, ocurre todo lo contrario con el consumo de carne roja y bebidas azucaradas.

La calidad de la dieta también tiene especial relevancia para determinar el momento de la primera menstruación. Una alimentación basada en verduras, fruta y legumbres reducía en un 8% la probabilidad de tener un periodo temprano. Por este motivo, cuidar la alimentación en etapas tempranas es fundamental para gozar de una buena salud en la madurez.