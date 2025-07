Silvia Severino, psicóloga, sobre las señales que indican que eres una persona muy atractiva: "Te ven una vez y no se olvidan"

Las personas atractivas son aquellas que, ya sea por su físico o su forma de ser, despiertan cierto interés en el resto. Si bien, la realidad es que los factores que pueden influir en la fascinación hacia una persona son muy variados y, especialmente, tienen un carácter subjetivo.

Algunos psicólogos han centrado sus investigaciones en determinar los nexos comunes que hacen que una persona sea atractiva, siendo una de las principales el acceso que tengas a ella, ya que permitirá más posibilidades de conocerla. Por otra parte, si una persona es similar a ti y además también muestra interés, es más probable sentir esa atracción.

Si bien, aunque no existe una regla universal que dicte que una persona es atractiva, sí que hay algunos indicativos dentro del lenguaje no verbal que pueden darnos una pista sobre si nosotros resultamos atractivos a los demás. La psicóloga Silvia Severino explica a través de sus redes sociales las cinco señales que indican que resultas más atractivo a los demás de lo que crees.

Las claves

Una de las primeras es que "la gente se arregla más cuando sabe que te va a ver. No es casualidad, quieren causarte una buena impresión porque tú ya les causas esa buena impresión". En segundo lugar, la atracción implica un especial interés por la vida personal del otro: "Si te preguntan por tu vida, tu pareja, tus planes… es porque quieren conocerte mejor y no es solo curiosidad", explica Severino

"Algunos se ponen nerviosos cuando hablas con ellos, ríen más de lo normal, no saben dónde poner las manos o hablan demasiado rápido. Eso no es timidez, es atracción contenida", expone esta experta en tercer lugar. Por otra parte, cuando alguien resulta atractivo, es habitual que recordemos a esa persona: "Te ven una vez y no se olvidan, eso no le pasa a mucha gente".

En último lugar, esta psicóloga afirma que cuando una persona resulta atractiva al resto, lo normal es que también lo perciba el entorno: "Siempre te mira, aunque tú ni te des cuenta, esto es porque tu presencia impacta más de lo que tú crees".