Walter Riso, psicólogo: "Si estás frente a una persona que en un momento dado te trata mal, no tienes que salir corriendo. No es distancia física, es distancia emocional"

Las relaciones sociales, sean del tipo que sean, han de estar más o menos equiparadas, donde todas las partes sientan que son correspondidas de igual manera. No obstante, esto no siempre ocurre, lo que provoca una gran frustración y desánimo en la persona que siente que no recibe lo suficiente.

Relaciones desequilibradas

Las relaciones desequilibradas suelen reflejar graves heridas emocionales, especialmente en el caso de las personas que tienden a no saber salir de este tipo de vínculos y suelen quedarse "atrapadas" en relaciones asimétricas. Por ello, el psicólogo Walter Riso explica las claves para incrementar el amor propio y evitar que otras personas nos hagan daño.

En una de sus últimas publicaciones, Riso explica uno de los primeros pasos para alejarse de alguien que nos trata mal: "Estás frente a una persona que en un momento dado te trata mal, te ignora, te demuestra alejamiento o no te hace sentir bien, y tú habías puesto ahí mucha expectativa", comienza el vídeo.

El primer paso

El primer paso es alejarse, pero, "no te tenés que alejar de afuera, no tenés que salir corriendo por la puerta. No es distancia física, es distancia emocional". El psicólogo hace referencia a un ejercicio introspectivo que han de hacer todas las personas. "Ve hacia adentro, hacia quién eres, hacia tu historia, hacia tu amor propio, a tus luchas, a tus recuerdos fundamentales. Ve a tu microcosmos, que es un gran cosmos interior, y navegas un rato mientras la otra persona está al frente ignorándote", explica.

Este experto garantiza que después de este tipo de ejercicios lo habitual es tener un momento de "revelación" donde tu visión sobre la otra persona cambia totalmente. "Se puede decir de muchas maneras, a mí me gusta decir: 'Ya no me importas, tu opinión ya no me importa, tu mirada me traspasa. Soy un banco de niebla". Y es a partir de este momento cuando puedes despedirte de la persona y "expulsarla" de tu vida.

A tener en cuenta

Según los expertos en psicología, uno de los principales pasos para terminar con las relaciones sociales dañinas es reconocer que no nos resultan beneficiosas. En muchos casos, contar con ayuda psicológica puede ser clave, además de apoyarse en las personas de su entorno.