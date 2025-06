"La gente que no tiene amigos de toda la vida no es de fiar": la psicóloga Marta Barranco explica el error de este pensamiento

Un círculo social sólido que incluya algunas amistades tiene efectos positivos en tu salud y bienestar, aunque esto no siempre resulta tan sencillo. Según algunos expertos, tener amigos aumenta la sensación de conexión, pertenencia y propósito; da más felicidad y reduce el estrés; mejora la confianza en uno mismo y la autoestima, y ayudan sobrellevar momentos vitales complejos, según recoge el portal Mayo Clinic.

De hecho, uno de los pensamientos más comunes sobre las amistades es que "la gente que no tiene muchos de toda la vida no es de fiar". Sin embargo, la psicóloga Marta Barranco desmiente este popular pensamiento a través de una de sus últimas publicaciones en redes sociales: "Yo he llegado a pensar que la gente que no tiene amigos de toda la vida, algo raro hay. Esto necesariamente no es así, porque a medida que vamos creciendo, van cambiando los círculos, las amistades, los valores, el trabajo… y esto va haciendo que vayamos moviéndonos en la vida", explica la experta.

Por otra parte, Barranco indica que se trata de un pensamiento que "hacemos desde un lugar privilegiado donde a lo mejor no ha habido tanto cambio". De esta manera, las personas que viven en ciudades grandes tienen más posibilidades de elegir aquellas personas que encajaban más con sus valores o forma de ver el mundo.

El ambiente donde crezcas

Sin embargo, "cuando has crecido mudándote de ciudad en ciudad, hacer amigos es supercomplicado, porque es que para hacer amigos necesitas ir a planes y estar presente". Asimismo, aquellas personas que se han desarrollado en lugares muy pequeños también supone un añadido de dificultad: "La gente que hay es la que hay y si no encajas en ese grupo, pues estás fuera básicamente".

Otro de los ejemplos que añade la experta es el de las personas que teletrabajan, puesto que no es lo mismo estar en una empresa con gran cantidad de personas a trabajar en casa, ya que la oportunidad para conocer a gente o hacer amigos se reduce significativamente. "A veces lo único que pasa es que esa persona no ha tenido las mismas oportunidades que una persona que sí ha conservado su grupo de amigos", concluye esta psicóloga.

Qué es el apego seguro

Según algunos psicólogos, las personas que quieren tener gran cantidad de amigos comparten una característica común y es el apego seguro. Este tipo de apego surge en las primeras etapas de la infancia, gracias a que los cuidadores de un menor se comportan de forma sensible y atenta a las necesidades de este, lo que hace que el vínculo emocional sea seguro. Esta característica permite desarrollar en etapas adultas seguridad y confianza, que afectará al resto de relaciones a lo largo de su vida.