Una doctora, contundente con quienes congelan el pan para consumirlo después: "No vas a tener picos de glucosa"

El pan es un alimento completo, saludable y básico. Y no solo por sí mismo, sino también como complemento del resto de alimentos. Como bien sabemos, es fundamental en la dieta mediterránea por su aporte de hidratos de carbono, vitaminas, fibra y minerales.

Aunque se pueden identificar multitud de variedades, por lo general se clasifican en grupos según su cereal (trigo, centeno o maíz), su proceso de fermentación (masa madre) o su forma (baguette, pan de molde o pan plano). Ahora bien, la región y las tradiciones culinarias también juegan un papel importante en este sentido.

En profundidad

Se recomienda, según los expertos, comer alrededor de 250 gramos de pan al día, distribuidos en cuatro raciones de 50-60 gramos. Eso sí, la cantidad puede variar de modo considerable, según la actividad física y las necesidades energéticas individuales. La Organización Mundial de la Salud (OMS) respalda estas cifras.

Sorprendentemente, congelar el pan es una práctica que cada vez está más extendida en los hogares españoles, así como en otros lugares, debido a que permite conservar el alimento durante más tiempo, evitar el desperdicio y ofrece una serie de aspectos positivos para la salud intestinal.

Más detalles

¿Es bueno? ¿Es malo? Pues bien, según la doctora Paola, que ayuda a las personas con diabetes y problemas de riñones a mejorar su función renal, y tiene más de 400.000 seguidores en la red social TikTok, es algo que deberíamos hacer siempre.

"El pan tiene mucha cantidad de almidón, y cuando tú lo pones en el congelador y realmente se congela, haces que este almidón se convierte en un tipo especial de almidón: el almidón resistente", ha manifestado abiertamente la experta. Y razón no le falta.

A tener en cuenta

Esto, como era previsible, nos va a traer multitud de beneficios. Hablamos de disminuir la cantidad de glucosa que vamos a absorber de ese pan, por tanto, no vamos a "tener picos de glucosa", que nos lleven a descompensar la diabetes o aumentar de peso.

En diabéticos, es una gran opción para evitar estos picos de glucosa que son los culpables de que descompensen y alteren su diabetes. ¿Y cómo se debe hacer este procedimiento? Está claro: hay que meterlo en la parte de arriba del congelador y, más tarde, sacarlo y tostarlo.

En caso de no hacer esto, y dejarlo a temperatura ambiente, no va a tener el mismo impacto. Los mejores panes, a su juicio, son los panes integrales o los de masa madre, que cada vez son más habituales en los supermercados de nuestro país.