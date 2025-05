Una farmacéutica explica el motivo por el que algunas personas siempre dejan algo de café en la taza: "Tiene base psicológica"

El café es una de las bebidas más consumidas en todo el mundo y también una de las que más beneficios para la salud aporta si se consume con moderación. Aunque el momento y la forma de tomarlo varía mucho dependiendo de cada persona, seguro que en más de una ocasión habrás visto que algunas personas (incluso tú mismo) tienden a dejarse siempre ese "último trago".

"No soy capaz de acabarme el café, siempre dejo un pequeño rastro en el fondo de la taza y no es que no tenga más sed o que no me guste la bebida, sino que no puedo tragarme lo último", confiesa una farmacéutica a través de su cuenta de TikTok. Aunque pueda parecer una simple manía, la realidad es que esto tiene base psicológica.

La aversión al asco

"Hay algo en el fondo de la taza que me incomoda, puede ser el cambio de textura, de temperatura, de color, los sedimentos… estos residuos activan circuitos cerebrales que están relacionados con la aversión al asco, que es una emoción fundamental en la evolución humana para evitar enfermedades", explica esta creadora de contenido.

La aversión al asco o simplemente asco es una emoción que todo el mundo ha experimentado en algún momento de su vida y según las investigaciones, es un instinto natural que tiene como fin evitar la contaminación, incluso aunque no haya una amenaza real. "Así que mi cerero relaciona ese último sorbo con algo indeseable o contaminado".

Otro mecanismo de supervivencia

El rechazo hacia determinados alimentos es algo que se ha transmitido desde nuestros primeros ancestros, como es el caso de las verduras. Particularmente en los más pequeños, odiar los vegetales es un método para asegurar que no nos vamos a "envenenar" con estos. A pesar de que hoy en día reconocemos las que son beneficiosas de las que son tóxicas, esto no siempre fue así, por lo que evitarlas era la mejor forma de asegurar la supervivencia.