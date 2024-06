Cómo hacer bizcocho casero con solo tres ingredientes en pocos minutos y sin horno

En muchas ocasiones, a la hora de elaborar ciertas recetas de última hora y con poco tiempo, es posible que falte alguno de los ingredientes de la receta consultada, por lo que se tienen que buscar otras opciones diferentes. En este caso, se trata de una receta muy sencilla, para la que solo se necesitan tres ingredientes básicos que todo el mundo tiene en la despensa, con los que conseguir un bizcocho casero, tradicional y esponjoso en pocos minutos.

De hecho, este bizcocho casero es muy fácil de hacer y, además, como lleva pocos ingredientes, no tiene apenas grasa y es una opción más saludable para desayunar o merendar rico sin aumentar las calorías. Tampoco lleva uno de los ingredientes típicos e repostería que es más habitual no tener en casa si no somos muy aficionados a la repostería: la levadura.

Ingredientes

3 huevos

90 gramos de harina

90 gramos de azúcar

Elaboración

Lo primero que hay que hacer es separar la clara de las yemas de los tres huevos. Una vez que se tiene la clara de los huevos en un bol, se bate bien con unas varillas para poner a punto de nieve, intentando que quede lo más espumosa posible para que el bizcocho salga esponjoso. Añadir la mitad de la cantidad total de azúcar (45 gramos, aproximadamente) a la clara del huevo, sin dejar de batir, hasta que quede bien integrada. En otro bol aparte, batir la yema y añadir en ella, sin dejar de batir, el resto del azúcar, para integrar bien los dos ingredientes. Después, habrá que tamizar el total de la harina, que se añade a las claras. Añadir también las yemas batidas en el mismo bol que las claras y la harina, moviendo todos los ingredientes juntos hasta que quede una masa bien integrada y sin grumos. Por último, se echa la masa en un recipiente u molde para horno, cubriendo este con un papel vegetal para evitar que se pegue. Meter en el horno, precalentado a 150ºC y dejándolo por un tiempo de unos 30 minutos. Antes de sacarlo, conviene comprobar que el centro del bizcocho está bien cocinado. En caso de que aún no esté hecho, dejar unos minutos más en el horno. Sacar el bizcocho, dejar que se enfríe, desmoldar y servir.