¿Cómo evitar el estreñimiento? Descubre los alimentos y hábitos para lograrlo

El estreñimiento se produce cuando no podemos eliminar las heces con la frecuencia con la que se hace normalmente. Cuando se padece estreñimiento se puede notar distensión abdominal y dolor o dificultades cuando se va al baño. Además se pueden producir náuseas, vómitos y sangre en las heces.

Cuando se produzcan más de tres días sin ir al año y tengamos alguno de los síntomas mencionados deberíamos acudir al médico. Algunos medicamentos, no consumir suficiente fibra, no beber agua o no hacer suficiente ejercicio pueden afectar en el momento de ir al baño.

¿Qué hacer para acabar con el estreñimiento?

Lo primero y quizás más importante es que si tienes ganas de ir al baño, no hay que esperar o contenerse ya que esto podría derivar en estreñimiento o en complicaciones peores.

Realizar ejercicio regularmente, tomar mucha agua y consumir más fibra son las primeras tres recomendaciones que se deberían llevar a cabo para acabar con el estreñimiento. En general, se debería practicar cualquier deporte, pero nadar o caminar son buenos para mover el intestino y podrían facilitar acabar con el estreñimiento.

El consumo diario de 2 litros de agua es imprescindible en las personas que sufren de estreñimiento.

Un consejo que se suele dar a aquellas personas que tienen estreñimiento es intentar acostumbrar a nuestro intestino a ir al baño todos los días a la misma hora.

¿Qué no se debe comer cuando se sufre de estreñimiento?

La dieta es el factor o uno de los factores más importantes para prevenir el estreñimiento.

Las personas que sufren de estreñimiento deberían evitar alimentos procesados o las comidas rápidas como:

Pan blanco

Pasteles

Rosquillas

Salchichas

Hamburguesas de comida rápida

La carne roja y los embutidos son bajos en fibra y ricos en grasa, por lo que su digestión es más complicada que la de otros alimentos. Los fritos como las patatas fritas, las croquetas o las empanadillas deberían evitarse por la gran cantidad de grasa con la que cuentan.

El arroz blanco tampoco debería comerse cuando se sufre de estreñimiento y aunque el consumo de frutas es recomendable, el plátano poco maduro debería descartarse de la dieta.

Alimentos para prevenir el estreñimiento

Los alimentos ricos en fibra son buenos para nuestro intestino ya que ayudan a mover los desechos por lo que es importante incluir este tipo de alimentos en nuestra dieta. Cada caso debe tratarse con cuidado porque tampoco deberíamos abusar de la ingesta de fibra, es el médico quien debería de informarnos de la cantidad correcta de fibra a ingerir cada día. La mayoría de las frutas ayudan a aliviar el estreñimiento, así como las verduras y las legumbres. De esta manera, una dieta para intentar prevenir el estreñimiento debería contar con una gran variedad de frutas y verduras, así como el consumo de legumbres. Los cereales y las harinas como los arroces, pasta o panes deben de ser siempre integrales. Los frutos secos y las semillas de lino o chía también son buenas para el tránsito del intestino.

La Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición propone un menú para prevenir el estreñimiento basado en alimentos con alta cantidad de fibra.