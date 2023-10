¿Se pueden comer las setas crudas?

En otoño comienza la temporada de setas, estas son un alimento que no debería ser consumido sin antes ser cocinado porque los humanos no estamos biológicamente preparados para digerirlas crudas. El cocinarlas sirve como una especie de predigestión que ayuda a asimilar esas sustancias de la membrana de los hongos.

La única seta que no sería un problema en este sentido sería la Amanita caesarea, conocida como Ou de reig. Pero la lista de setas comestibles no es tan amplia debido a que hay algunas venenosas que pueden provocar intoxicaciones. Lo recomendable es comer solo las setas de las que sepamos con mucha certeza que no son un peligro para la salud.

Y es que consumir setas crudas es poco habitual ya que no es recomendable al no ser dietéticamente aconsejable y puede ser origen no controlado de alergias alimentarias. Por eso se recomienda comerlas con moderación para facilitar su digestión y se puede dar el caso de que setas comestibles se coman crudas y provoquen una intoxicación.

No comer el champiñón crudo

Aún así, hay especies que están totalmente prohibidas comer crudas. Las colmenillas; la Gyromitra esculenta, conocida como falsa colmenilla o bolet de greix o greixa; la Clitocybe nebularis conocida como Pardilla, Moixernó de tardor o Pampa grisa y el champiñón.

Llama la atención que estén los champiñones en este listado y es que pueden ser tóxicos si se consumen en crudo. Al tener metabolitos, estos son necesarios descomponerlo a través de la cocción. El champiñón en crudo provocaría un caso leve de intoxicación pero lo recomendable es cocerlos antes de comerlos.